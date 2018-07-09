Мережу привели в захват коти з людськими особами (відео)

Тварини належать до породи мейн-кун
Кошеня з людським обличчям стало зіркою соцмереж. Воно народилося у заводчиця мейн-кунів Тетяни Расторгуєва з Люберцях. Жінка опублікувала відео з кошеням Валькірією і воно швидко стало вірусним.
Відео: Кіт породи мейн-кун (instagram.com/catsvillcounty)
Причина - в незвичайній морді кішки, яка нагадує людське обличчя. Користувачі відзначають, що, дивлячись на кошеня, починаєш вірити в переселення душ.
Відео: Кіт породи мейн-кун (youtube.com/Валерий Ганієв)
До речі, котів і кішок цієї породи і з подібними мордами на сторінки Тетяни в Instagram декілька.
Відео: Кіт породи мейн-кун (instagram.com/catsvillcounty)
"Кіт Бегемот", - коментують в мережі.
"Серьога, це я, Миха! Допоможи вибратися з кота!" - жартують користувачі.
"Як чорт із фільму про коваля Вакулу", - відзначили в коментарях.
"Чеширський кіт", - додали в мережі.
До речі, домашній улюбленець зробив інтерв'ю господаря хітом інтернету.
Поки польський історик, активіст опозиції і політолог Єжи Таргальскій давав серйозне інтерв'ю голландському громадському телебаченню, його руда кішка Лісіо, вимагаючи уваги, вилізла йому на голову. Репортер Руді Буму опублікував фрагмент запису з кішкою на в своєму Twitter.
Смішні соні-коти