Мережу привели в захват коти з людськими особами (відео)

Тварини належать до породи мейн-кун

Кошеня з людським обличчям стало зіркою соцмереж. Воно народилося у заводчиця мейн-кунів Тетяни Расторгуєва з Люберцях. Жінка опублікувала відео з кошеням Валькірією і воно швидко стало вірусним.

Допис, поширений Татьяна Расторгуева (@catsvillcounty) 8 Лип 2018 р. о 10:37 PDT

Відео: Кіт породи мейн-кун (instagram.com/catsvillcounty)

Причина - в незвичайній морді кішки, яка нагадує людське обличчя. Користувачі відзначають, що, дивлячись на кошеня, починаєш вірити в переселення душ.

Відео: Кіт породи мейн-кун (youtube.com/Валерий Ганієв)

До речі, котів і кішок цієї породи і з подібними мордами на сторінки Тетяни в Instagram декілька.

Допис, поширений Татьяна Расторгуева (@catsvillcounty) 9 Лип 2018 р. о 2:56 PDT

Відео: Кіт породи мейн-кун (instagram.com/catsvillcounty)

"Кіт Бегемот", - коментують в мережі.

"Серьога, це я, Миха! Допоможи вибратися з кота!" - жартують користувачі.

"Як чорт із фільму про коваля Вакулу", - відзначили в коментарях.

"Чеширський кіт", - додали в мережі.

До речі, домашній улюбленець зробив інтерв'ю господаря хітом інтернету.

Поки польський історик, активіст опозиції і політолог Єжи Таргальскій давав серйозне інтерв'ю голландському громадському телебаченню, його руда кішка Лісіо, вимагаючи уваги, вилізла йому на голову. Репортер Руді Буму опублікував фрагмент запису з кішкою на в своєму Twitter.

Смішні соні-коти