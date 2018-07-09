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Мережу привели в захват коти з людськими особами (відео)

STYLERТварини        09.07.2018 - 22:55
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Тварини належать до породи мейн-кун

Кошеня з людським обличчям стало зіркою соцмереж. Воно народилося у заводчиця мейн-кунів Тетяни Расторгуєва з Люберцях. Жінка опублікувала відео з кошеням Валькірією і воно швидко стало вірусним.

 

 

Відео: Кіт породи мейн-кун (instagram.com/catsvillcounty)

Причина - в незвичайній морді кішки, яка нагадує людське обличчя. Користувачі відзначають, що, дивлячись на кошеня, починаєш вірити в переселення душ.

Відео: Кіт породи мейн-кун (youtube.com/Валерий Ганієв)

До речі, котів і кішок цієї породи і з подібними мордами на сторінки Тетяни в Instagram декілька.

 

 

Відео: Кіт породи мейн-кун (instagram.com/catsvillcounty)

"Кіт Бегемот", - коментують в мережі.

"Серьога, це я, Миха! Допоможи вибратися з кота!" - жартують користувачі.

"Як чорт із фільму про коваля Вакулу", - відзначили в коментарях.

"Чеширський кіт", - додали в мережі.

До речі, домашній улюбленець зробив інтерв'ю господаря хітом інтернету.

Поки польський історик, активіст опозиції і політолог Єжи Таргальскій давав серйозне інтерв'ю голландському громадському телебаченню, його руда кішка Лісіо, вимагаючи уваги, вилізла йому на голову. Репортер Руді Буму опублікував фрагмент запису з кішкою на в своєму Twitter.

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Теги: кіт, тварини
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