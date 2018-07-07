Домашний любимец сделал интервью хозяина хитом интернета (видео)

Кошка историка превратила напряженное интервью на политическую тему в смешной интернет-вирус

Пока польский историк, активист оппозиции и политолог Ежи Таргальский давал серьезное интервью голландскому общественному телевидению, его рыжая кошка Лисио, требуя внимания, взобралась ему на голову. Репортер Руди Бума опубликовал фрагмент записи с кошкой на в своем Twitter.

Cерьёзный сюжет о политической напряжённости быстро стал интернет-вирусом благодаря общительному животному.

Видео (youtube.com/24 TV PROD)

Ежи Таргальский рассказывал о том, что все сферы жизни в Польше по-прежнему находятся под контролем людьми из бывших служб безопасности. Однако, его кошке это было совсем не интересно и она решила пообщаться с хозяином. Сначала Лисио безобидно дотронулось до руки хозяина, а потом и вовсе вскочила на плечи и стала тереться о его голову.

Кажется, что пушистая домашняя любимица историка совсем не была смущена тем, что ее вольготное поведение было снято на камеру.

Напомним, что недавно Ежи Таргальский прокомментировал кризис в отношения между Польшей и Украиной, заявив, что в будущем кризис перерастет в настоящую катастрофу.

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