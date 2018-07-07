Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Домашній улюбленець зробив інтерв'ю господаря хітом інтернету (відео)

STYLERТварини        07.07.2018 - 20:55
Кадр з відео (youtube.com/24 TV PROD)
Кадр з відео (youtube.com/24 TV PROD)

Кішка історика перетворила напружене інтерв'ю на політичну тему в смішний інтернет-вірус

Поки польський історик, активіст опозиції і політолог Єжи Таргальский давав серйозне інтерв'ю голландському громадському телебаченню, його руда кішка Лісіо, вимагаючи уваги, вилізла йому на голову. Репортер Руді Буму опублікував фрагмент запису з кішкою на своєму Twitter.

Серйозний сюжет про політичної напруженості швидко став інтернет-вірусом завдяки товариському тварині.

Відео (youtube.com/24 TV PROD)

Єжи Таргальский розповідав про те, що всі сфери життя у Польщі, як і раніше знаходяться під контролем людьми з колишніх служб безпеки. Однак, його кішці це було зовсім не цікаво і вона вирішила поспілкуватися з господарем. Спочатку Лісіо необразливо дотронулось до руки господаря, а потім і зовсім скочила на плечі і стала тертися об його голову.

Здається, що пухнаста домашня улюблениця історика зовсім не була збентежена тим, що її вільна поведінка була знята на камеру.

Нагадаємо, що нещодавно Єжи Таргальский прокоментував криза у відносини між Польщею та Україною, заявивши, що в майбутньому криза переросте в справжню катастрофу.

Рекомендуємо до перегляду:

У Луцьку врятували двомісячне тигреня (фото, відео) "Можна дивитися вічно": в центрі Києва водії виштовхали елітну іномарку з "VIP-смуги" (відео)
Теги: тварини, курьез
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся