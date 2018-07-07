Домашній улюбленець зробив інтерв'ю господаря хітом інтернету (відео)

Кішка історика перетворила напружене інтерв'ю на політичну тему в смішний інтернет-вірус

Поки польський історик, активіст опозиції і політолог Єжи Таргальский давав серйозне інтерв'ю голландському громадському телебаченню, його руда кішка Лісіо, вимагаючи уваги, вилізла йому на голову. Репортер Руді Буму опублікував фрагмент запису з кішкою на своєму Twitter.

Серйозний сюжет про політичної напруженості швидко став інтернет-вірусом завдяки товариському тварині.

Відео (youtube.com/24 TV PROD)

Єжи Таргальский розповідав про те, що всі сфери життя у Польщі, як і раніше знаходяться під контролем людьми з колишніх служб безпеки. Однак, його кішці це було зовсім не цікаво і вона вирішила поспілкуватися з господарем. Спочатку Лісіо необразливо дотронулось до руки господаря, а потім і зовсім скочила на плечі і стала тертися об його голову.

Здається, що пухнаста домашня улюблениця історика зовсім не була збентежена тим, що її вільна поведінка була знята на камеру.

Нагадаємо, що нещодавно Єжи Таргальский прокоментував криза у відносини між Польщею та Україною, заявивши, що в майбутньому криза переросте в справжню катастрофу.

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