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Голос країни: 8 сезон 8 випуск

STYLERТВ-шоу        18.03.2018 - 19:52
Фото: 1+1
Фото: 1+1

Голос країни: 8 сезон 8 випуск можна дивитися онлайн на Styler. Новий епізод шоу вийде у вівторок, 18 березня, на каналі 1 + 1.

Голос країни: 8 сезон 8 випуск покаже, як пройде перший етап вокальних боїв. Зіркові тренери разом з учасниками шоу позмагаються на рингу за вихід в нокаути.

Голос країни: 8 сезон 8 випуск

У цьому випуску на рингу зустрінуться вокалісти і битимуться за можливість продовжити участь у шоу. Потап поставить в дует дівчину-трансгендера Зіанджу і Олексія Баклана, який запам'ятався своїм виконанням хіта Rammstein і назвав свою конкурентку "привабливою і жіночною". "Я хочу стати голосом для людей, яких ніхто не чує. Свою участь в проекті я присвячую всім ізгоям, людям не таким, як усі. Адже не важливо, як ти виглядаєш і чим відрізняєшся від інших, ти можеш здійснити свої мрії", - зазначила Зіанджа.

Також на сцені зустрінуться учасники команди Сергія Бабкіна — монтувальник сцени Дмитро Самко і львівський музикант Зіновій Карач, які за час підготовки номера дуже здружилися. Підопічному Джамали козакові Сіромасі доведеться битися в "батлі" відразу з трьома дівчата з тріо Girls in jazz. Сюрпризом випуску стане виступ The Hardkiss, Сальто назад і KOZAK SYSTEM.

З ким із учасників заспівають відомі артисти, хто пройде в наступний етап шоу, - дивіться в 8 випуску 8 сезону тв-шоу Голос країни в ефірі каналу 1+1 та онлайн у нас на Styler.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: ТВ-шоу, Голос країни
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