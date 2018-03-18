Голос країни: 8 сезон 8 выпуск можно смотреть онлайн на Styler. Новый эпизод шоу выйдет во вторник, 18 марта, на канале 1+1.

Голос країни: 8 сезон 8 выпуск покажет, как пройдет первый этап вокальных боев. Звездные тренеры вместе с участниками шоу посоревнуются на ринге за выход в нокауты.

Голос країни: 8 сезон 8 выпуск

В этом выпуске на ринге встретятся вокалисты и сразятся за возможность продолжить участие в шоу. Потап поставит в дуэт девушку-трансгендера Зианджу и Алексея Баклана, который запомнился своим исполнением хита Rammstein и назвал свою конкурентку "привлекательной и женственной". "Я хочу стать голосом для людей, которых никто не слышит. Свое участие в проекте я посвящаю всем изгоям, людям не таким, как все. Ведь не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь осуществить свои мечты", - отметила Зианджа.

Также на сцене встретятся участники команды Сергея Бабкина — монтировщик сцены Дмитрий Самко и львовский музыкант Зиновий Карач, которые за время подготовки номера очень сдружились. Подопечному Джамалы казаку Сиромахе придется сразиться в "батле" сразу с тремя девушки из трио Girls in jazz. Сюрпризом выпуска станет выступление The Hardkiss, Сальто назад и KOZAK SYSTEM.

С кем из участников споют известные артисты, и кто пройдет в следующий этап шоу, — смотрите в 8 выпуске 8 сезона тв-шоу Голос країни в эфире канала 1+1 и онлайн у нас на Styler.