Голос країни 8 сезон: 9 випуск дивитися онлайн

Голос країни 8 сезон 9 випуск можна дивитися онлайн на Styler. Новий епізод шоу вийде в неділю, 25 березня, на каналі 1+1.

Голос країни 8 сезон: 9 випуск покаже, які сюрпризи приготували для глядачів зіркові тренери в другому епізоді вокальних боїв. Вони матимуть можливість обрати переможця "батла", який продовжить участь в проекті.

Голос країни 8 сезон: 9 випуск

У цьому випуску глядачі побачать "батл" актриси серіалу "Школа" Анна Трінчер і учасниця львівського гурту Mirami Софія Киструга. "Я хочу, щоб глядачі розрізняли: є актриса, яка грає Нату в серіалі Школа, а є співачка Анна Трінчер - сольна виконавиця в Голосі країни. Зізнаюся, я хочу привести Джамалу до перемоги, тому буду боротися до останнього", - зізналася актриса.

Також на сцені зустрінуться відома співачка Ірина Федишин та 19-річна Вікторія Шостак з Одеси. Разом вони виконають композицію групи Vivienne Mort "Ти забув про мене". Підопічні Потапа артист Голоса.Деті-2 Микита Трондін і вокалістка групи KAMON !!! Аліса Космос також поборються за місце в команді тренера.Тіна Кароль підготувала яскравий номер вокалістів Андрія Рібарчука і Івана Воронова.

Кому тренери подарують шанс поборотися за перемогу в проекті, - дивіться в 9 серії 8 сезону шоу Голос країни в ефірі каналу 1+1 та онлайн у нас на Styler.