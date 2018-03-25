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Голос країни 8 сезон: 9 выпуск смотреть онлайн

STYLERТВ-шоу        25.03.2018 - 16:44
Фото: 1+1
Фото: 1+1

Голос країни 8 сезон 9 выпуск можно смотреть онлайн на Styler. Новый эпизод шоу выйдет в воскресенье, 25 марта, на канале 1+1.

Голос країни 8 сезон: 9 выпуск покажет, какие сюрпризы приготовили для зрителей звездные тренерыі во втором эпизоде вокальных боев. Они должны будут выбрать победителя "батла", который продолжит участие в проекте.  

Голос країни 8 сезон: 9 выпуск 

В этом выпуске зрители увидят "батл" актрисы сериала "Школа" Анна Тринчер и участница львовской группы Mirami София Киструга. "Я хочу, чтобы зрители различали: есть актриса, которая играет Нату в сериале Школа, а есть певица Анна Тринчер - сольная исполнительница в Голосе страны. Признаюсь, я хочу привести Джамалу к победе, поэтому буду бороться до последнего", - призналась актриса.

Также на сцене встретятся известная певица Ирина Федишин и 19-летняя Виктория Шостак из Одессы. Вместе они исполнят композицию группы Vivienne Mort "Ти забув про мене". Подопечные Потапа артист Голоса.Дети-2 Никита Трондин и вокалистка группы KAMON !!! Алиса Космос также поборются за место в команде тренера.Тина Кароль подготовила яркое выступление вокалистов Андрея Рибарчука и Ивана Воронова.

Кому тренеры подарят шанс побороться за победу в проекте,  — смотрите в 9 серии 8 сезона шоу Голос країни в эфире канала 1+1 и онлайн у нас на Styler.

 

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Теги: Голос країни, ТВ-шоу
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