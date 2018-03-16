Холостяк 8 сезон: 2 випуск можна дивитися онлайн на Styler. Новий епізод шоу вийде в п'ятницю, 16 березня, на каналі СТБ.

Холостяк 8 сезон: 2 випуск покаже, як дівчатам доведеться відмовитися від комфортних умов і сну. Також вони помітять, що Римма пропала, і подумають, що вона втекла до Холостяка.

Холостяк 8 сезон: 2 випуск

У цьому випуску дівчата відправляться в подорож. Вони сподіватимуться, що разом з Рожденом їх відправлять в іншу країну, тому візьмуть з собою сукні та туфлі.

Учасниці не приховували здивування, коли їм сказала, що подорожувати вони будуть не на літаку, а в трейлерах. Дівчатам доведеться пережити безсонну ніч в дорозі. "Складні побутові умови допоможуть зрозуміти, наскільки кожна з дівчат готова до важкого сімейного життя", - зазначив Холостяк.

Дівчата почнуть ходити на побачення: одна з них злетить до хмар, а друга опуститься над 40 метрів під землю. Глядачі дізнаються, чи з'явиться Настя, якої не було на першій вечірки. Тоді вона прислала замість себе телефон.

Фото: СТБ

Хто з учасниць захоче купити весільне плаття після побачення з Холостяком, а кому доведеться покинути проект, - дивіться у 2 випуску 8 сезону тв-шоу Холостяк на каналі СТБ і онлайн у нас на Styler.