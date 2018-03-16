Холостяк 8 сезон: 2 выпуск можно смотреть онлайн на Styler. Новый эпизод шоу выйдет в пятницу, 16 марта, на канале СТБ.

Холостяк 8 сезон: 2 выпуск покажет, как девушкам придется отказаться от комфортных условий и сна. Также они заметят, что Римма пропала, и подумают, что она сбежала к Холостяку.

Холостяк 8 сезон: 2 выпуск

В этом выпуске девушки отправятся в путешествие. Они будут надеяться, что вместе с Рожденом их отправят в другую страну, потому возьмут с собой платья и туфли.

Участницы не скрывали удивления, когда им сказала, что путешествовать они будут не на самолете, а в трейлерах. Девушкам придется пережить бессонную ночь в дороге. "Сложные бытовые условия помогут понять, насколько каждая из девушек готова к трудной семейной жизни", - отметил Холостяк.

Девушки начнут ходить на свидания: одна из них взлетит к облакам, а вторая опустится над 40 метров под землю. Зрители узнают, появится ли Настя, которой не было на первой вечеринки. Тогда она прислала вместо себя телефон, по которому с ней связался Рожден.

Фото: СТБ

Кто из участниц захочет купить свадебное платье после свидания с Холостяком, а кому придется покинуть проект, — смотрите во 2 выпуске 8 сезона тв-шоу Холостяк на канале СТБ и онлайн у нас на Styler.