Ігор Кондратюк встановив телерекорд України

Телеведучий анонсував ефір 1000-ї програми "Караоке на майдані"

Програма Ігоря Кондратюка "Караоке на майдані" стала рекордсменом "Книги рекордів України" в номінації "Найдовготриваліший розважальний телепроект України". За всі понад 19 років, зйомки через хворобу ведучого були перенесені тільки двічі: один раз – через вірусну хворобу, другий – через зламану на гірськолижних трасах Франції ключицю лівої руки. При цьому кілька програм Ігор провів все-таки з загіпсованою рукою.

"Караоке на майдані" безперервно виходить на українському телебаченні з 17 січня 1999 року.

"У неділю (25 березня) не забудьте, що ви вип'єте склянку (чаю, кави, молока і т.д.) на честь 1000-ної програми "Караоке на майдані"! В 10:25 вмикайте СТБ та дивіться: чи вдасться переможцю цієї програми зірвати джек-пот: поїздку в Японію!" - заявив Ігор Кондратюк - незмінний ведучий і творець шоу.

Фото надані "Master Management"

До речі, недільний ранок багатьох українських сімей починається саме з "Караоке на майдані". Кілька десятків нинішніх зірок пройшли через це талант-шоу. Тисячі людей, які люблять співати, втілили свою заповітну мрію.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка 8" розповів про сюрпризи нового сезону шоу.