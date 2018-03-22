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Игорь Кондратюк установил телерекорд Украины

STYLERТВ-шоу        22.03.2018 - 17:16
Игорь Кондратюк (фото: пресс-служба)
Игорь Кондратюк (фото: пресс-служба)

Телеведущий анонсировал эфир 1000-й программы "Караоке на майдані"

Программа Игоря Кондратюка "Караоке на майдані" стала рекордсменом "Книги рекордов Украины" в номинации "Найдовготриваліший розважальний телепроект України". За все более чем 19 лет, съемки из-за болезни ведущего перенесены были только дважды: один раз – из-за вирусной болезни, второй – из-за сломанной на горнолыжных трассах Франции ключицы левой руки. При этом несколько программ Игорь провел все-таки с загипсованной рукой.

"Караоке на майдані" непрерывно выходит на украинском телевидении с 17 января 1999 года.

"В это воскресенье (25 марта) не забудьте, что вы выпьете стакан (чая, кофе, молока и т.д.) в честь 1000-ной программы "Караоке на майдані"! В 10:25 включайте СТБ и смотрите: удастся ли победителю этой программы сорвать джек-пот: поездку в Японию!" - заявил Игорь Кондратюк - неизменный ведущий и создатель шоу.

Фото предоставлены "Master Management"

Кстати, воскресное утро многих украинских семей начинается именно с "Караоке на майдані". Несколько десятков нынешних звезд прошли через это талант-шоу. Тысячи поющих людей воплотили свою заветную мечту.

Напомним, ведущий "Холостяка 8" рассказал о сюрпризах нового сезона шоу.

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Теги: Игорь Кондратюк, Караоке на Майдане
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