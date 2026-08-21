7 пород собак, которых легко тренировать: умные не всегда бывают послушными

Как определяют интеллект собак

Эксперт по собакам Аксель Лагеркранц объяснил Mirror, что одним из показателей интеллекта является скорость усвоения команд.

По его словам, самым способным собакам может понадобиться менее пяти повторений, а знакомую команду они выполняют с первого раза по меньшей мере в 95% случаев.

"Интеллект собак оценивают по разным критериям, в том числе по тому, как быстро они усваивают новые команды. По его словам, это должно происходить менее чем за пять повторений. Еще одним показателем интеллекта является выполнение команды с первого раза", - рассказал эксперт.

Почему умный не всегда означает послушный

American Kennel Club отмечают, что интеллект это лишь одна составляющая способности к обучению. Важны также темперамент, природные инстинкты, генетическое наследие и склонность отвлекаться.

Породы, выводимые для сотрудничества с человеком, часто легче тренировать, чем собак, привыкших работать самостоятельно.

7 пород, которых легко тренировать

Стэнли Корен, профессор психологии и исследователь нейропсихологии, который пишет об интеллекте, умственных способностях и истории собак, называет в частности следующие породы:

Бордер-колли. Очень быстро учится и требует постоянной умственной нагрузки.

Пудель. Умный, охотно работает и стремится ублажать человека.

Немецкая овчарка. Трудолюбивый и ориентированный на хозяина, но нуждающийся в системном обучении.

Золотистый ретривер. Быстро учится и сильно желает взаимодействовать с человеком.

Доберман. Хорошо усваивает новые навыки и способен надолго запоминать изученное.

Лабрадор-ретривер. Быстро учится и стремится ублажать, поэтому породу часто привлекают к служебной работе.

Папийон. Неочевидный представитель рейтинга: маленькие декоративные собаки любознательны, быстро учатся и любят осваивать новое.

AKC напоминает, что даже наиболее способные к тренировке собаки могут также быстро усваивать плохое поведение. А отсутствие породы в рейтинге не означает, что ее невозможно хорошо научить - некоторым собакам просто нужно большее терпение и правильно подобранная мотивация.