7 вещей, которые водитель может сделать сам и не тратить деньги на СТО

Проверка давления в шинах

Это занимает всего несколько минут. Правильное давление для конкретного авто можно найти на наклейке у водительской двери или в инструкции. Если давление недостаточно, колесо можно подкачать компрессором.

Замена щеток стеклоочистителя

Если дворники покидают полосы или плохо очищают стекло, их можно заменить самостоятельно. Главное - правильно подобрать щетки для своей машины и надежно закрепить их.

Для смены дворников не обязательно ехать на СТО (фото: magnific.com)

Проверить салонный фильтр

Во многих автомобилях салонный фильтр можно достать самостоятельно. Обычно он расположен за бардачком или под панелью. Если фильтр загрязнен, его можно заменить новым.

Долить жидкость для стеклоомывателя

Для этого точно не требуется мастер. Нужно только найти подходящий бачок под капотом и долить жидкость до нужного уровня. В холодное время года следует использовать не замерзающую зимнюю жидкость.

Проверить уровень моторного масла

Если в автомобиле есть щуп, уровень масла можно проверить самостоятельно.

Машину нужно поставить на ровную поверхность, а затем действовать в соответствии с инструкцией производителя.

Простая процедура, которую водитель может выполнить сам (фото: magnific.com)

Проверить все лампы

Попросите кого-нибудь помочь или проверьте самостоятельно, работают ли фары, стоп-сигналы, поворотники и аварийная сигнализация. Если лампа не светится, ее замену в отдельных моделях также можно выполнить собственноручно.

Осмотреть шины

Не менее важно просто осмотреть колеса. Проверьте, нет ли очевидных повреждений, порезов или других проблем, а также обратите внимание на состояние протектора.

Когда лучше не экономить

Самостоятельно можно выполнять только простые работы, в которых вы уверены. Если проблема касается тормозов, двигателя, электроники или других важных систем автомобиля, лучше обратиться к специалисту.

Главное - экономить на простых процедурах, а не на безопасности.