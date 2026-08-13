7 речей, які водій може зробити сам і не витрачати гроші на СТО

Перевірка тиску в шинах

Це займає лише кілька хвилин. Правильний тиск для конкретного авто можна знайти на наклейці біля дверей водія або в інструкції. Якщо тиск недостатній, колесо можна підкачати компресором.

Заміна щіток склоочисника

Якщо двірники залишають смуги або погано очищають скло, їх можна замінити самостійно. Головне - правильно підібрати щітки для своєї машини та надійно закріпити їх.

Для заміни двірників не обов'язково їхати на СТО (фото: magnific.com)

Перевірити салонний фільтр

У багатьох автомобілях салонний фільтр можна дістати самостійно. Зазвичай він розташований за бардачком або під панеллю. Якщо фільтр забруднений, його можна замінити на новий.

Долити рідину для склоомивача

Для цього точно не потрібен майстер. Потрібно лише знайти відповідний бачок під капотом і долити рідину до потрібного рівня. У холодну пору року варто використовувати зимову рідину, яка не замерзає.

Перевірити рівень моторної оливи

Якщо в автомобілі є щуп, рівень оливи можна перевірити самостійно. Машину потрібно поставити на рівну поверхню, а далі діяти відповідно до інструкції виробника.

Проста процедура, яку водій може виконати сам (фото: magnific.com)

Перевірити всі лампи

Попросіть когось допомогти або перевірте самостійно, чи працюють фари, стоп-сигнали, поворотники та аварійна сигналізація. Якщо якась лампа не світиться, її заміну в окремих моделях також можна виконати власноруч.

Оглянути шини

Не менш важливо просто оглянути колеса. Перевірте, чи немає очевидних пошкоджень, порізів або інших проблем, а також зверніть увагу на стан протектора.

Коли краще не економити

Самостійно можна виконувати лише прості роботи, у яких ви впевнені. Якщо проблема стосується гальм, двигуна, електроніки чи інших важливих систем автомобіля, краще звернутися до фахівця.

Головне - заощаджувати на простих процедурах, а не на безпеці.