Можно ли перенести неиспользованные дни отпуска по болезни: что предусматривает КЗоТ Украины

Можно ли перенести отпуск из-за больничного

Украинское законодательство предусматривает такую возможность. Но правило касается именно ежегодного отпуска, а болезнь должна быть подтверждена надлежащим образом.

Согласно статье 78 Кодекса законов о труде Украины, дни временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, не включаются в ежегодный отпуск.

А статья 80 КЗоТ Украины предусматривает, что в случае подтвержденной временной нетрудоспособности ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой период.

Это означает, что работник не теряет дни отдыха, которые совпали с больничным. Аналогичные положения содержит статья 11 Закона Украины "Об отпусках".

Как продлить или перенести неиспользованные дни

Как объясняет Государственная служба Украины по вопросам труда, работник может воспользоваться одним из двух вариантов.

Продлить отпуск. После завершения больничного работник использует дни ежегодного отпуска, которые совпали с периодом болезни.

Перенести неиспользованные дни. Работник согласовывает с работодателем другой период, когда сможет использовать соответствующую часть отпуска.

Например, работник оформил ежегодный отпуск на 14 календарных дней, но в течение четырех из них находился на больничном.

Если все четыре дня болезни пришлись на период отпуска и были надлежащим образом подтверждены, эти дни не считаются использованным ежегодным отпуском. Их можно предоставить после выздоровления или перенести на согласованный период.

При этом новые даты отпуска необходимо согласовать с работодателем. Самостоятельно менять дату выхода на работу без надлежащего оформления не стоит.

Какие документы нужны для переноса отпуска

Одного сообщения о плохом самочувствии недостаточно. Для переноса или продления ежегодного отпуска необходимо подтвердить временную нетрудоспособность.

Гоструда отмечает, что основаниями для оформления соответствующего приказа являются листок нетрудоспособности и заявление работника.

Порядок действий следующий:

Обратиться к врачу. Если во время отпуска возникла болезнь, необходимо получить медицинскую помощь и оформить временную нетрудоспособность в установленном порядке. Сообщить работодателю. Желательно сделать это как можно раньше, не дожидаясь завершения отпуска. Подать заявление. В нем необходимо указать, хочет ли работник продлить отпуск после выздоровления или перенести неиспользованные дни на другой период. Согласовать даты. Если выбран перенос, новый период отдыха определяют по соглашению сторон. Дождаться оформления приказа. Работодатель должен документально оформить продление или перенос отпуска.

Согласно разъяснению Гоструда, перенесенные дни должны быть использованы в течение 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставлен соответствующий отпуск.

Оплачивается ли больничный во время отпуска

Да, если работник заболел во время ежегодного основного или дополнительного отпуска, пособие по временной нетрудоспособности предоставляется в соответствии с законодательством о социальном страховании.

В разъяснении Гоструда от 27 октября 2025 года объясняется, что порядок расчетов зависит от того, продлевают отпуск или переносят его.

Если отпуск продлевают, ранее выплаченные отпускные за дни болезни засчитывают как оплату продленной части отпуска. За подтвержденный период нетрудоспособности начисляют больничные.

Если дни переносят на другой период, отпускные за дни, совпавшие с болезнью, подлежат перерасчету. Вместо этого за период нетрудоспособности начисляют больничные, а оплату перенесенного отпуска рассчитывают во время его фактического предоставления.

Поэтому суммы в расчетном листе могут измениться, даже если общее количество дней ежегодного отпуска остается неизменным.

Действуют ли эти правила во время военного положения

Во время военного положения в Украине действуют отдельные особенности предоставления отпусков. Их определяет статья 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Но сам факт действия военного положения не отменяет общего правила о переносе или продлении ежегодного отпуска в связи с надлежащим образом подтвержденной временной нетрудоспособностью.

При этом работодатели могут применять предусмотренные законом ограничения относительно продолжительности и порядка предоставления отпусков. Отдельные правила также действуют для работников, привлеченных к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры и других определенных законом задач.

Можно ли перенести любой отпуск из-за болезни

Нет. Правила статьи 80 КЗоТ относительно продления или переноса отпуска из-за временной нетрудоспособности касаются ежегодных отпусков.

Если человек находится, например, в отпуске без сохранения заработной платы, автоматически применять к нему тот же порядок нельзя.

Для разных видов отпусков законодательство предусматривает отдельные условия, поэтому перед оформлением больничного и изменением дат отдыха стоит уточнить, какой именно вид отпуска указан в приказе работодателя.