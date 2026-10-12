Почему морозилка покрывается льдом: как найти причину и безопасно ее разморозить
Лед в морозильной камере может накапливаться через неплотно закрытую дверцу, влагу от продуктов или перекрытые вентиляционные отверстия. Иногда проблема связана с нарушением отвода талой воды.
Styler объясняет, как ухаживать за камерами разных типов и безопасно убрать накопленный лед.
Чем отличаются ручная разморозка и No Frost
Как объясняют в Beko, в камерах с ручной разморозкой иней постепенно накапливается, поэтому его нужно периодически убирать.
Модели No Frost обладают автоматической системой оттаивания: она растапливает иней на охлаждающих элементах, после чего талая вода отводится из камеры. При нормальной работе регулярное ручное размораживание им не требуется.
Неплотно закрытая или долго открытая дверца
Когда в морозилку попадает теплый влажный воздух, влага оседает на холодных поверхностях и замерзает.
Проверьте, не мешают ли продукты полностью закрыть дверцу. Переставьте пакеты и контейнеры, выступающие за край полки, и убедитесь, что ящики задвинуты до конца.
Разложите продукты так, чтобы быстро находить нужное и не держать дверцу долго открытой.
Загрязненный или поврежденный уплотнитель
Осмотрите резиновый уплотнитель по периметру дверцы. Остатки пищи и загрязнения могут мешать плотному прилеганию.
В Samsung советуют протереть уплотнитель и поверхность прилегающего корпуса тканью с теплой водой и мягким жидким моющим средством. После очистки протрите их досуха.
Чтобы проверить прилегание, зажмите лист бумаги между уплотнителем и корпусом и закройте дверцу. При вытягивании должно ощущаться сопротивление. Если бумага легко ускользает, это может указывать на недостаточную плотность закрывания.
Горячие блюда и неупакованные продукты
Пара от горячей пищи и влага из незакрытых продуктов могут способствовать намерзанию. Перед замораживанием охлаждайте готовые блюда, а для хранения - герметичные контейнеры или пакеты для морозилки.
По рекомендациям FoodSafety.gov, готовую пищу следует разлагать в неглубокие контейнеры для быстрого охлаждения. Большие порции разделите на меньшие, сначала поставьте в холодильник, после охлаждения перенесите в морозилку.
Не ждите, пока скоропортящаяся еда полностью остынет на столе. Поместите ее в холодильник в течение двух часов после приготовления, а при температуре воздуха свыше +32 градусов - в течение часа.
Перекрытые вентиляционные отверстия
В камерах с циркуляцией воздуха пакеты и контейнеры могут перекрывать вентиляционные отверстия. Это мешает движению воздуха и способствует накоплению инея.
Оставляйте перед отверстиями свободное пространство. Их расположение и нужные отступы проверьте в инструкции к своей модели.
Если отверстия уже покрыты льдом, самой переставки продуктов может быть недостаточно: намерзание также препятствует циркуляции. При значительном обледенении может потребоваться размораживание.
Проблема с отводом талой воды
В моделях с автоматическим оттаиванием сплошной пласт льда на дне может быть связан с нарушением дренажа.
Как отмечают в LG, если отвод воды блокирует лед или посторонние предметы, она не попадает в сливной поддон, а накапливается и замерзает внизу камеры. Однако только по виду намерзания точно определить причину нельзя.
Не разбирайте внутренние панели и не пытайтесь прочистить скрытую трубку острыми предметами. Проверку, для которой нужно разбирать прибор, доверьте мастеру.
Как безопасно разморозить морозильную камеру
Перед началом проверьте инструкцию к вашей модели. Общий порядок размораживания таков:
- Выключите прибор и отсоедините его от сети.
- Переложите замороженные продукты в другую морозильную камеру или термосумки с хладоэлементами. Если выключите весь холодильник, позаботьтесь также о охлаждении скоропортящейся пищи из холодильного отделения.
- Извлеките ящики и полки, если они свободно двигаются. Примерзшие детали не тяните силой.
- Оставьте дверцу открытой и подготовьте полотенца и емкость для талой воды.
- Дождитесь полного таяния льда, уберите воду и протрите камеру досуха.
- Включите устройство. Возвращайте продукты после восстановления нужной температуры.
Не откалывайте лед ножом или другими острыми предметами и не используйте фен для ускорения процесса. От таких способов предостерегают Whirlpool, поскольку они могут повредить прибор.
Размораживание убирает накопленный лед, но не обязательно устраняет причину его появления.
Для хранения замороженных продуктов FDA рекомендует поддерживать в морозильной камере –18 градусов. Фактическое значение проверяйте отдельным термометром для холодильников и морозильных камер.
Можно ли повторно замораживать продукты
Перед возвращением в морозилку проверьте каждую упаковку. По таблице безопасного хранения продуктов многие из них можно повторно заморозить, если внутри остались кристаллы льда или температура не превышает +4 градусов. В то же время, вкус и консистенция могут ухудшиться.
Есть исключение: начавшие оттаивать мороженое и замороженный йогурт рекомендуют выбросить, даже если у них еще есть кристаллы льда.
Мясо, рыбу и готовые блюда, которые находились при температуре выше +4 °C более двух часов, также следует выбросить. Если неизвестно, как долго скоропортящаяся пища была без должного охлаждения, не рискуйте ее употреблять. Не проверяйте безопасность по вкусу.
Когда нужно обратиться к мастеру
Техническая помощь необходима, если:
- уплотнитель поврежден или дверца не прилегает плотно после очистки и перестановки продуктов;
- камера не поддерживает требуемую температуру после проверки настроек и размещения продуктов;
- после размораживания снова образуется сплошной пласт льда на дне или значительное намерзание в камере No Frost.
Раньше мы рассказывали, как оградить дом от мышей осенью.