Почему морозилка покрывается льдом: как найти причину и безопасно ее разморозить

Чем отличаются ручная разморозка и No Frost

Как объясняют в Beko , в камерах с ручной разморозкой иней постепенно накапливается, поэтому его нужно периодически убирать.

Модели No Frost обладают автоматической системой оттаивания: она растапливает иней на охлаждающих элементах, после чего талая вода отводится из камеры. При нормальной работе регулярное ручное размораживание им не требуется.

Неплотно закрытая или долго открытая дверца

Когда в морозилку попадает теплый влажный воздух, влага оседает на холодных поверхностях и замерзает.

Проверьте, не мешают ли продукты полностью закрыть дверцу. Переставьте пакеты и контейнеры, выступающие за край полки, и убедитесь, что ящики задвинуты до конца.

Разложите продукты так, чтобы быстро находить нужное и не держать дверцу долго открытой.

Загрязненный или поврежденный уплотнитель

Осмотрите резиновый уплотнитель по периметру дверцы. Остатки пищи и загрязнения могут мешать плотному прилеганию.

В Samsung советуют протереть уплотнитель и поверхность прилегающего корпуса тканью с теплой водой и мягким жидким моющим средством. После очистки протрите их досуха.

Чтобы проверить прилегание, зажмите лист бумаги между уплотнителем и корпусом и закройте дверцу. При вытягивании должно ощущаться сопротивление. Если бумага легко ускользает, это может указывать на недостаточную плотность закрывания.

Горячие блюда и неупакованные продукты

Пара от горячей пищи и влага из незакрытых продуктов могут способствовать намерзанию. Перед замораживанием охлаждайте готовые блюда, а для хранения - герметичные контейнеры или пакеты для морозилки.

По рекомендациям FoodSafety.gov , готовую пищу следует разлагать в неглубокие контейнеры для быстрого охлаждения. Большие порции разделите на меньшие, сначала поставьте в холодильник, после охлаждения перенесите в морозилку.

Не ждите, пока скоропортящаяся еда полностью остынет на столе. Поместите ее в холодильник в течение двух часов после приготовления, а при температуре воздуха свыше +32 градусов - в течение часа.

Перекрытые вентиляционные отверстия

В камерах с циркуляцией воздуха пакеты и контейнеры могут перекрывать вентиляционные отверстия. Это мешает движению воздуха и способствует накоплению инея.

Оставляйте перед отверстиями свободное пространство. Их расположение и нужные отступы проверьте в инструкции к своей модели.

Если отверстия уже покрыты льдом, самой переставки продуктов может быть недостаточно: намерзание также препятствует циркуляции. При значительном обледенении может потребоваться размораживание.

Проблема с отводом талой воды

В моделях с автоматическим оттаиванием сплошной пласт льда на дне может быть связан с нарушением дренажа.

Как отмечают в LG , если отвод воды блокирует лед или посторонние предметы, она не попадает в сливной поддон, а накапливается и замерзает внизу камеры. Однако только по виду намерзания точно определить причину нельзя.

Не разбирайте внутренние панели и не пытайтесь прочистить скрытую трубку острыми предметами. Проверку, для которой нужно разбирать прибор, доверьте мастеру.

Как безопасно разморозить морозильную камеру

Перед началом проверьте инструкцию к вашей модели. Общий порядок размораживания таков:

Выключите прибор и отсоедините его от сети. Переложите замороженные продукты в другую морозильную камеру или термосумки с хладоэлементами. Если выключите весь холодильник, позаботьтесь также о охлаждении скоропортящейся пищи из холодильного отделения. Извлеките ящики и полки, если они свободно двигаются. Примерзшие детали не тяните силой. Оставьте дверцу открытой и подготовьте полотенца и емкость для талой воды. Дождитесь полного таяния льда, уберите воду и протрите камеру досуха. Включите устройство. Возвращайте продукты после восстановления нужной температуры.

Не откалывайте лед ножом или другими острыми предметами и не используйте фен для ускорения процесса. От таких способов предостерегают Whirlpool , поскольку они могут повредить прибор.

Размораживание убирает накопленный лед, но не обязательно устраняет причину его появления.

Для хранения замороженных продуктов FDA рекомендует поддерживать в морозильной камере –18 градусов. Фактическое значение проверяйте отдельным термометром для холодильников и морозильных камер.

Можно ли повторно замораживать продукты

Перед возвращением в морозилку проверьте каждую упаковку. По таблице безопасного хранения продуктов многие из них можно повторно заморозить, если внутри остались кристаллы льда или температура не превышает +4 градусов. В то же время, вкус и консистенция могут ухудшиться.

Есть исключение: начавшие оттаивать мороженое и замороженный йогурт рекомендуют выбросить, даже если у них еще есть кристаллы льда.

Мясо, рыбу и готовые блюда, которые находились при температуре выше +4 °C более двух часов, также следует выбросить. Если неизвестно, как долго скоропортящаяся пища была без должного охлаждения, не рискуйте ее употреблять. Не проверяйте безопасность по вкусу.

Когда нужно обратиться к мастеру

Техническая помощь необходима, если: