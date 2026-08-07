Почему у вас растут счета за свет: неожиданные приборы, которые незаметно "съедают" ваши деньги

Главные "тихие" потребители, которые "едят" больше всего

Существует распространенное мнение о том, что по нажатию кнопки на пульте телевизор перестает тратить электроэнергию. На самом же деле большинство современных моделей переходят в режим ожидания. В этом состоянии они продолжают питать индикаторы, ждать сигнала от пульта и поддерживать отдельные функции.

Похоже, что в таком случае потребление будет незначительным. Однако это не так. Если дома есть телевизор, игровая приставка, саундбар, роутер, несколько зарядных устройств и еще несколько гаджетов, круглосуточно остающихся в розетках, за год набегает ощутимая сумма.

Особенно это касается старых зарядных устройств . Даже без телефона они могут продолжать забирать небольшое количество электроэнергии.

Еще один незаметный "житель" квартиры - телевизионные приставки . Некоторые модели почти не переходят в спящий режим, чтобы быстрее запускаться или автоматически обновлять программное обеспечение.

Менее очевидные "обжоры"

Когда говорят о больших затратах электроэнергии, обычно вспоминают бойлер, кондиционер или электрообогреватель. Но есть техника, работающая почти незаметно.

К примеру, холодильник. Если он стоит у батареи, духовки или под прямыми солнечными лучами, компрессору приходится работать дольше. Также влияет толстый слой льда в морозильной камере или грязные вентиляционные решетки.

Не меньше электроэнергии может тратить и старый электрочайник с большим слоем накипи. Через него вода нагревается медленнее, а значит, устройство дольше работает.

Неожиданной причиной больших счетов иногда становится стиральная машина. Если регулярно стирать при температуре 60-90 градусов, электроэнергии тратится гораздо больше, чем во время современных программ на 30-40 градусов. Для большинства обыденных вещей этого вполне достаточно.

Еще одна привычка, которая обходится дорого, - запускать посудомоечную или стиральную машину полупустыми. Электроэнергии они потребляют почти столько же, как и при полной загрузке.

Прибор включен в розетку незаметно "съедает" ваши деньги (фото: magnific.com)

Что реально поможет уменьшить платежку

Самое эффективное правило - не оставлять технику в режиме ожидания без надобности. Если телевизор, приставка или микроволновка не используются длительное время, лучше полностью выключать их из розетки или через сетевой фильтр с кнопкой.

Также следует периодически проверять холодильник, очищать его от пыли, не ставить внутрь горячую пищу и следить, чтобы дверца плотно закрывалась.

Полезно пересмотреть и свои бытовые привычки. Кипятить нужное количество воды, стирать при более низких температурах, запускать технику только при полной загрузке и не оставлять зарядные устройства в розетках после использования.

Отдельное внимание следует обратить на старые электроприборы. Если технике более 10-15 лет, то она может потреблять гораздо больше электроэнергии, чем современные модели с высоким классом энергоэффективности. Иногда замена такого прибора дает больший эффект, чем десятки мелких способов экономии.

В результате наибольшую разницу в счетах обычно производит не одно большое изменение, а совокупность небольших привычек. Именно они незаметно накапливаются - так же, как и лишние киловатты в ежемесячной платежке.