Помощь одиноким матерям в 2026 году: условия назначения и основания для прекращения выплат

Кто имеет право на помощь

Как объясняет Пенсионный фонд Украины, государственная помощь предусмотрена для одиноких матерей и одиноких усыновителей, которые соответствуют установленным законодательством условиям.

Получать выплаты могут:

Одинокие матери, не состоящие в браке. При условии, что в свидетельстве о рождении ребенка отсутствуют сведения об отце или запись сделана по указанию матери.

Одинокие усыновители. Если в соответствующих документах отсутствует запись о втором родителе или она внесена по заявлению усыновителя.

Матери или отцы в случае смерти второго родителя. При условии, что на ребенка не получают пенсию в связи с потерей кормильца или предусмотренные законодательством альтернативные выплаты.

Помощь назначают отдельно на каждого ребенка.

Важно, что сам по себе развод не дает автоматического права на эту помощь. Значение имеют сведения об отцовстве и другие предусмотренные законом обстоятельства.

Сколько выплачивают одиноким матерям в 2026 году

Размер помощи определяют индивидуально. Он зависит от возраста ребенка и среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека.

По данным Пенсионного фонда Украины, прожиточный минимум, который используют для расчета помощи в 2026 году, составляет:

2 817 грн - для детей до 6 лет.

3 512 грн - для детей от 6 до 18 лет.

3 328 грн - для детей в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение при соблюдении установленных условий.

Помощь равна разнице между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека.

Например, если мать воспитывает пятилетнего ребенка, а среднемесячный доход на одного человека составляет 2 000 грн, расчетная сумма помощи будет равна 817 грн.

Если же доход на одного человека равен прожиточному минимуму для ребенка или превышает его, помощь по такому расчету не назначается.

Для определения дохода учитывают шесть месяцев, предшествующих месяцу перед обращением за помощью.

Когда могут отказать в назначении помощи

Помимо доходов, Пенсионный фонд проверяет имущественное положение семьи и соблюдение других требований.

Соответствующие ограничения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины № 1751, которое регулирует порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

Помощь могут не назначить или не выплачивать, если:

Трудоспособные взрослые члены семьи не работают. Речь идет о случаях, когда они суммарно более трех месяцев в течение расчетного периода не работали, не учились, не проходили службу, не были зарегистрированы в центре занятости и не имели другой предусмотренной законом занятости. Для отдельных категорий, в частности лиц, ухаживающих за малолетними детьми, предусмотрены исключения.

Семья совершила крупную покупку. Например, приобрела недвижимость, транспортное средство или товары длительного пользования на сумму более 50 тысяч гривен в течение определенного периода. Законодательство предусматривает исключения для отдельных расходов.

Есть значительные сбережения. Общая сумма средств на депозитных счетах или облигаций внутреннего государственного займа превышает 100 тысяч гривен.

Совершались крупные валютные операции. Покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тысяч гривен может повлиять на право получать помощь. Для отдельных операций предусмотрены исключения.

В собственности есть дополнительное жилье. Наличие второй квартиры или дома может стать препятствием, но законодательство содержит исключения, в частности в отношении разрушенного жилья и недвижимости на территориях боевых действий.

Каждую ситуацию оценивают с учетом установленных правил и предусмотренных исключений. Поэтому само наличие определенного имущества не всегда означает автоматический отказ.

Отдельно помощь не назначают, если на дату обращения кто-либо из членов семьи получает базовую социальную помощь.

Влияет ли новый брак или трудоустройство на выплаты

Повторное замужество не всегда лишает женщину права на государственную поддержку.

Согласно разъяснению ПФУ, если одинокая мать вышла замуж, она может продолжать получать помощь на ребенка, рожденного до этого брака, при условии, что новый муж его не усыновил.

Но после заключения брака может измениться состав семьи, который учитывают при расчете доходов. Из-за этого размер выплат может уменьшиться или право на них может быть утрачено.

Похожая ситуация возникает и после трудоустройства. Если мать начала работать или получать более высокую зарплату, это не означает автоматического прекращения помощи. Но увеличение совокупного дохода семьи может повлиять на ее размер при следующем расчете.

При каких обстоятельствах помощь прекращают или приостанавливают

Важно различать окончательное прекращение выплат и их временную приостановку. Как разъясняет Правительственный контактный центр, законодательство предусматривает конкретные основания для каждой из этих ситуаций.

Выплату помощи прекращают в случае:

Лишения получателя родительских прав.

Лишения получателя свободы по приговору суда.

Отмены решения об усыновлении или признания его недействительным.

Регистрации ребенком брака до достижения 18 лет.

Предоставления несовершеннолетнему ребенку полной гражданской дееспособности в случаях, предусмотренных законом.

Смерти ребенка или получателя помощи.

Временно приостановить выплаты могут, если:

Ребенка устроили на полное государственное обеспечение.

Ребенка отобрали без лишения получателя родительских прав.

Несовершеннолетний ребенок временно трудоустроился.

После устранения обстоятельств, из-за которых помощь приостановили, ее можно возобновить по письменному заявлению получателя.

Отдельным основанием для прекращения выплат является предоставление недостоверных сведений или сокрытие информации, влияющей на право получать помощь или ее размер. Это касается также случаев выявления фактической оплачиваемой занятости без надлежащего оформления.

При таких обстоятельствах помощь прекращают с месяца, следующего за месяцем выявления нарушения. Повторное назначение на следующий срок возможно не ранее чем через шесть месяцев, начиная с первого числа месяца выявления нарушения.

Как оформить помощь и какие документы нужны

Для назначения государственной поддержки необходимо подготовить заявление и документы, подтверждающие право на выплаты.

Основной пакет включает:

Заявление о назначении помощи.

Декларацию о доходах и имущественном положении.

Свидетельство о рождении ребенка.

Справку о доходах, если необходимые сведения отсутствуют в государственных реестрах.

В зависимости от обстоятельств могут понадобиться решение об усыновлении, документы о смерти второго родителя, справка из учебного заведения или другие подтверждения.

Подать документы можно через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП, уполномоченных лиц территориальной громады, портал Дія или по почте.

Помощь назначают с месяца подачи заявления с необходимыми документами.

Выплаты осуществляют в течение шести календарных месяцев. Для продления необходимо повторно подтвердить право на помощь и предоставить необходимые сведения.

В целом помощь выплачивают до достижения ребенком 18 лет. Если он продолжает обучение по предусмотренной законодательством форме, выплаты могут продолжаться до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Что делать, если выплаты прекратили

Если помощь перестала поступать, прежде всего стоит выяснить причину в Пенсионном фонде.

Для этого необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ и получить разъяснение относительно принятого решения.

Дальнейшие действия зависят от основания:

Если завершился шестимесячный срок назначения, необходимо подать документы для продления помощи. Если изменились доходы, стоит проверить правильность их расчета и состав семьи, который учли. Если выплаты приостановили из-за временных обстоятельств, после их устранения можно обратиться с заявлением о возобновлении. Если решение приняли на основании ошибочных данных, необходимо предоставить подтверждающие документы и выяснить порядок обжалования.

Получатели государственной помощи обязаны сообщать Пенсионному фонду в течение 10 дней об обстоятельствах, которые приводят к прекращению выплат.

Своевременное обновление информации поможет избежать переплат, необходимости возвращать средства и проблем с дальнейшим оформлением государственной поддержки.