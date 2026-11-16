Допомога одиноким матерям у 2026 році: умови призначення та підстави для припинення виплат

Хто має право на допомогу

Як пояснює Пенсійний фонд України, державна допомога передбачена для одиноких матерів та одиноких усиновлювачів, які відповідають установленим законодавством умовам.

Отримати виплати можуть:

Одинокі матері, які не перебувають у шлюбі. За умови, що у свідоцтві про народження дитини немає відомостей про батька або запис зроблено за вказівкою матері.

Одинокі усиновлювачі. Якщо у відповідних документах відсутній запис про другого з батьків або його внесено за заявою усиновлювача.

Матері або батьки у разі смерті другого з батьків. За умови, що на дитину не отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника або передбачені законодавством альтернативні виплати.

Допомогу призначають окремо на кожну дитину.

Важливо, що саме по собі розлучення не дає автоматичного права на цю допомогу. Значення мають відомості про батьківство та інші передбачені законом обставини.

Скільки виплачують одиноким матерям у 2026 році

Розмір допомоги визначають індивідуально. Він залежить від віку дитини та середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу.

За даними Пенсійного фонду України, прожитковий мінімум, який використовують для розрахунку допомоги у 2026 році, становить:

2 817 грн - для дітей до 6 років.

3 512 грн - для дітей від 6 до 18 років.

3 328 грн - для дітей віком від 18 до 23 років, які продовжують навчання за встановленими умовами.

Допомога дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу.

Наприклад, якщо мати виховує п'ятирічну дитину, а середньомісячний дохід на одну особу становить 2 000 грн, розрахункова сума допомоги дорівнюватиме 817 грн.

Якщо ж дохід на одну особу дорівнює прожитковому мінімуму для дитини або перевищує його, допомога за таким розрахунком не призначається.

Для визначення доходу враховують шість місяців, які передують місяцю перед зверненням за допомогою.

Коли можуть відмовити у призначенні допомоги

Окрім доходів, Пенсійний фонд перевіряє майновий стан сім'ї та дотримання інших вимог.

Відповідні обмеження передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 1751, яка регулює порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям із дітьми.

Допомогу можуть не призначити або не виплачувати, якщо:

Працездатні дорослі члени сім'ї не працюють. Йдеться про випадки, коли вони сумарно понад три місяці протягом розрахункового періоду не працювали, не навчалися, не служили, не були зареєстровані в центрі зайнятості та не мали іншої передбаченої законом зайнятості. Для окремих категорій, зокрема осіб, які доглядають за малолітніми дітьми, передбачені винятки.

Сім'я здійснила велику покупку. Наприклад, придбала нерухомість, транспортний засіб або товари тривалого користування на суму понад 50 тисяч гривень протягом визначеного періоду. Законодавство передбачає винятки для окремих витрат.

Є значні заощадження. Загальна сума коштів на депозитних рахунках або облігацій внутрішньої державної позики перевищує 100 тисяч гривень.

Здійснювалися великі валютні операції. Купівля іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень може вплинути на право отримувати допомогу. Для окремих операцій передбачені винятки.

У власності є додаткове житло. Наявність другої квартири чи будинку може стати перешкодою, але законодавство містить винятки, зокрема щодо зруйнованого житла та нерухомості на територіях бойових дій.

Кожну ситуацію оцінюють з урахуванням установлених правил та передбачених винятків. Тому сама наявність певного майна не завжди означає автоматичну відмову.

Окремо допомогу не призначають, якщо на дату звернення хтось зі складу сім'ї отримує базову соціальну допомогу.

Чи впливає новий шлюб або працевлаштування на виплати

Повторне заміжжя не завжди позбавляє жінку права на державну підтримку.

За роз'ясненням ПФУ, якщо одинока мати вийшла заміж, вона може продовжувати отримувати допомогу на дитину, народжену до цього шлюбу, за умови, що новий чоловік її не усиновив.

Але після одруження може змінитися склад сім'ї, який враховують під час розрахунку доходів. Через це розмір виплат може зменшитися або право на них може бути втрачено.

Подібна ситуація виникає і після працевлаштування. Якщо мати почала працювати або отримувати вищу зарплату, це не означає автоматичного припинення допомоги. Але збільшення сукупного доходу сім'ї може вплинути на її розмір під час наступного розрахунку.

За яких обставин допомогу припиняють або призупиняють

Важливо розрізняти остаточне припинення виплат та їх тимчасове призупинення. Як роз'яснює Урядовий контактний центр, законодавство передбачає конкретні підстави для кожної із цих ситуацій.

Виплату допомоги припиняють у разі:

Позбавлення отримувача батьківських прав.

Позбавлення отримувача волі за вироком суду.

Скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним.

Реєстрації дитиною шлюбу до досягнення 18 років.

Надання неповнолітній дитині повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом.

Смерті дитини або отримувача допомоги.

Тимчасово призупинити виплати можуть, якщо:

Дитину влаштували на повне державне утримання.

Дитину відібрали без позбавлення отримувача батьківських прав.

Неповнолітня дитина тимчасово працевлаштувалася.

Після усунення обставин, через які допомогу призупинили, її можна поновити за письмовою заявою отримувача.

Окремою підставою для припинення виплат є подання недостовірних відомостей або приховування інформації, що впливає на право отримувати допомогу чи її розмір. Це стосується також випадків виявлення фактичної оплачуваної зайнятості без належного оформлення.

За таких обставин допомогу припиняють із місяця, наступного за місяцем виявлення порушення. Повторне призначення на наступний строк можливе не раніше ніж через шість місяців, починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

Як оформити допомогу та які документи потрібні

Для призначення державної підтримки потрібно підготувати заяву та документи, які підтверджують право на виплати.

Основний пакет включає:

Заяву про призначення допомоги.

Декларацію про доходи та майновий стан.

Свідоцтво про народження дитини.

Довідку про доходи, якщо необхідних відомостей немає в державних реєстрах.

Залежно від обставин можуть знадобитися рішення про усиновлення, документи про смерть другого з батьків, довідка з навчального закладу або інші підтвердження.

Подати документи можна через сервісний центр Пенсійного фонду України, ЦНАП, уповноважених осіб територіальної громади, портал Дія або поштою.

Допомогу призначають із місяця подання заяви з необхідними документами.

Виплати здійснюють протягом шести календарних місяців. Для продовження потрібно повторно підтвердити право на допомогу та надати необхідні відомості.

Загалом допомогу виплачують до досягнення дитиною 18 років. Якщо вона продовжує навчання за передбаченою законодавством формою, виплати можуть тривати до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Що робити, якщо виплати припинили

Якщо допомога перестала надходити, насамперед варто з'ясувати причину в Пенсійному фонді.

Для цього потрібно звернутися до сервісного центру ПФУ та отримати роз'яснення щодо ухваленого рішення.

Подальші дії залежать від підстави:

Якщо завершився шестимісячний строк призначення, потрібно подати документи для продовження допомоги. Якщо змінилися доходи, варто перевірити правильність їх розрахунку та склад сім'ї, який врахували. Якщо виплати призупинили через тимчасові обставини, після їх усунення можна звернутися із заявою про поновлення. Якщо рішення ухвалили на підставі помилкових даних, потрібно надати підтвердні документи та з'ясувати порядок оскарження.

Отримувачі державної допомоги зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд протягом 10 днів про обставини, які призводять до припинення виплат.

Своєчасне оновлення інформації допоможе уникнути переплат, необхідності повертати кошти та проблем із подальшим оформленням державної підтримки.