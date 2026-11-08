Гречка по 104 гривны, а молоко почти по 70: цены на продукты 8 ноября

Гречка

Среди проверенных продуктов именно гречка имеет наибольшую разницу между самым дешевым и самым дорогим предложениями. За один килограмм крупы в разных супермаркетах просят от 54,99 до 104 гривен.

Цены на гречку:

"Сільпо" - крупа гречневая "Премія", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн по акции вместо 64,99 грн.

"Ашан" - крупа гречневая Auchan, ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 81,30 грн .

АТБ - крупа гречневая "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн .

Novus - крупа гречневая Novus, 1 кг - 104 грн.

При этом самое дешевое предложение действует по акции, поэтому после завершения скидки цена может измениться.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 8 ноября (коллаж: Styler)

Молоко

В молочном отделе цена зависит не только от производителя, но и от жирности, способа обработки и веса упаковки. Также некоторые сети предлагают дополнительные скидки при покупке нескольких единиц товара.

Сколько стоит молоко:

АТБ - молоко "Своя лінія" ультрапастеризованное, 1% жирности, 900 г - 39,90 грн по акции вместо 47,30 грн.

"Ашан" - молоко "Лукавиця" пастеризованное, 2,6% жирности, 900 г - 41,50 грн .

Novus - молоко пастеризованное, 2,6% жирности, 900 г - 41,99 грн .

"Сільпо" - молоко "Селянське" ультрапастеризованное, 950 г - 68,99 грн за упаковку или 56,90 грн за штуку при покупке от двух упаковок.

Яйца

Стоимость десятка яиц:

Novus - яйца куриные Marka Promo категории С1 - 58,99 грн .

"Ашан" - яйца куриные Auchan категории С1 - 62,90 грн .

"Сільпо" - яйца куриные "Ситий двір" категории С2 - 62,99 грн .

АТБ - яйца куриные "Квочка" категории С1 - 68,90 грн по акции вместо 78,90 грн.

Перед покупкой также стоит проверять категорию продукции. Яйца С2 имеют меньшую массу, чем С1, поэтому одинаковое количество штук не означает одинаковый вес.

Подсолнечное масло

Для сравнения мы выбрали рафинированное подсолнечное масло в бутылках по 500 мл.

Цены на подсолнечное масло:

"Ашан" - масло подсолнечное рафинированное Auchan, 500 мл - 49,40 грн .

АТБ - масло подсолнечное рафинированное "Своя лінія", 500 мл - 53,13 грн .

"Сільпо" - масло подсолнечное рафинированное "Премія", 500 мл - 55,99 грн по акции вместо 56,99 грн.

Novus - масло подсолнечное рафинированное дезодорированное "Щедрий Дар", 500 мл - 64,62 грн.

Хлеб

Предложения супермаркетов:

"Сільпо" - хлеб "Аграфон" Украинский подовый нарезанный, 300 г - 17,84 грн .

"Ашан" - батон Marka Promo Классический, половина нарезанная, 225 г - 19,08 грн .

Novus - батон "Київхліб" Пшеничный, половина нарезанная, 250 г - 25,20 грн .

АТБ - хлеб "Кулиничі" Геркулес Тостовый с отрубями, 350 г - 25,90 грн по акции вместо 32,40 грн.

Сколько стоит продуктовая корзина

Чтобы оценить расходы на базовые покупки, мы составили условный набор из пяти продуктов: килограмма гречки, одной упаковки молока, десятка яиц, 500 мл подсолнечного масла и хлеба.

Если выбирать самое дешевое найденное предложение в каждой категории, стоимость такой корзины составит 221,12 грн.

В нее вошли:

Гречка из "Сільпо" - 54,99 грн .

Молоко из АТБ - 39,90 грн .

Яйца из Novus - 58,99 грн .

Подсолнечное масло из "Ашана" - 49,40 грн .

Хлеб из "Сільпо" - 17,84 грн.

Но это условный расчет, ведь для приобретения всех товаров по минимальным ценам придется посетить четыре разные торговые сети.

Поэтому перед покупками стоит учитывать не только стоимость продуктов, но и расходы на дорогу и время. Если разница составляет всего несколько гривен, поездка в другой супермаркет может оказаться невыгодной.

Также стоит проверять сроки действия акций, поскольку цены в онлайн-каталогах могут меняться в зависимости от магазина и города.