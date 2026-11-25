Почему влажные ботинки начинают неприятно пахнуть

Одной из основных причин появления неприятного запаха является размножение бактерий. Влага, остатки пота и недостаточная циркуляция воздуха внутри ботинок создают благоприятные условия для их развития.

Особенно актуальной эта проблема становится в холодное время года, когда обувь регулярно контактирует со снегом, дождем и слякотью и не успевает полностью высохнуть между носками.

Больше всего влаги может скапливаться в стельках и внутренней подкладке. Именно поэтому маскировка запаха парфюмерией не решает проблему.

Как правильно высушить ботинки после намокания

Согласно рекомендациям производителя обуви Clarks, сильно промокшей кожаной обуви может потребоваться от 24 до 48 часов для полного высыхания при комнатной температуре.

Избавиться от лишней влаги помогут обычные бумажные полотенца или скомканная бумага.

Для этого необходимо:

расшнуровать ботинки и вынуть съемные стельки;

промокнуть внешнюю поверхность сухой тканью;

неплотно заполнить ботинки бумагой;

оставить обувь в хорошо проветриваемом помещении;

менять бумагу по мере ее намокания.

Не стоит ставить ботинки на батарею или сушить их горячим феном. Высокая температура может повредить клей, вызвать деформацию обуви и растрескивание натуральной кожи.

Как убрать неприятный запах с помощью соды

Пищевая сода обладает свойством поглощать неприятные запахи. Использовать ее лучше после полного высыхания ботинок.

Для этого необходимо:

насыпать пищевую соду в два чистых тонких носка;

завязать их, чтобы порошок не высыпался;

положить по одному носку в каждый ботинок;

оставить на ночь;

утром убрать носки и проветрить обувь.

Такой способ поможет избежать прямого контакта соды с внутренней поверхностью ботинок и необходимости очищать подкладку от остатков порошка.

Как использовать уксус для устранения запаха

Для нейтрализации неприятного запаха в текстильной обуви можно использовать раствор белого уксуса и воды.

Компоненты необходимо смешать в пропорции 1:1, слегка обработать внутреннюю поверхность обуви и оставить ее до полного высыхания.

Важно не пропитывать подкладку раствором, поскольку избыток жидкости лишь увеличит время сушки.

Перед применением средства стоит проверить его действие на незаметном участке. Для ботинок с подкладкой из натуральной кожи, замши или меха лучше выбирать специальные средства, рекомендованные производителем.

Как избавиться от запаха с помощью очищения стелек

Даже после тщательной сушки ботинок неприятный запах может сохраняться из-за загрязненных стелек.

Как отмечают специалисты Puma, съемные стельки можно очищать вручную с помощью мягкого мыла и прохладной воды, если это позволяет их материал.

После очищения стельки необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении и только затем вернуть в обувь. Если стельки сильно изношены и сохраняют неприятный запах даже после очищения, их стоит заменить.

Как предотвратить повторное появление неприятного запаха

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендуют поддерживать ноги в чистоте и сухости, а также давать обуви достаточно времени для высыхания между носками.

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха в зимних ботинках, стоит придерживаться следующих правил:

чередовать разные пары обуви;

регулярно менять носки;

полностью просушивать ботинки после намокания;

периодически очищать стельки;

не хранить влажную обувь в закрытом шкафу;

использовать водоотталкивающие средства в соответствии с материалом ботинок.

Если неприятный запах не исчезает даже после тщательного ухода, стоит проверить состояние внутренней подкладки и стелек. Если проблема связана с неприятным запахом ног и сохраняется, несмотря на соблюдение правил гигиены, стоит обратиться к врачу.

Главное - не только устранить неприятный запах, но и избавиться от избыточной влаги, которая способствует его повторному появлению.