Карта CUKR: кто из украинцев может получить вид на жительство и как его оформить

Что такое карта CUKR и какие права она предоставляет

Карта CUKR - это специальный документ, подтверждающий предоставление разрешения на временное проживание в Польше сроком на три года. Она предназначена для людей, которые пользуются временной защитой и хотят перейти на другой правовой статус.

По информации Управления по делам иностранцев Польши, прием заявлений на оформление карты CUKR начался 4 мая 2026 года.

Владельцы такого документа получают:

Право легально проживать в Польше в течение трех лет.

Возможность работать без дополнительного разрешения на трудоустройство.

Право вести предпринимательскую деятельность на условиях, предусмотренных для граждан Польши.

Возможность путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение каждых 180 дней при наличии действующего заграничного паспорта.

Зачет периода проживания на основании CUKR в срок, необходимый для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

В отличие от обычной карты временного пребывания, оформление CUKR не требует подтверждения трудоустройства, обучения или другой конкретной цели проживания.

При этом карта выдается по специальной процедуре только один раз. После окончания срока ее действия следующее разрешение на проживание необходимо будет оформлять на общих основаниях.

Кто из украинцев может получить карту CUKR

Для получения карты недостаточно просто иметь номер PESEL. Необходимо соответствовать требованиям относительно статуса UKR.

Согласно официальному разъяснению польского Управления по делам иностранцев, заявитель должен одновременно выполнять четыре условия:

Иметь активный статус PESEL UKR на момент подачи заявления.

Иметь этот статус по состоянию на 4 июня 2025 года.

Сохранять активный PESEL UKR на момент выдачи карты воеводой.

Иметь статус UKR непрерывно не менее 365 дней.

Эти требования распространяются на граждан Украины и определенных законодательством членов их семей, которые прибыли в Польшу после 23 февраля 2022 года из-за войны.

Если человек терял статус UKR, а затем восстановил его, предыдущие периоды нельзя суммировать с новым для получения необходимых 365 дней.

Отдельные правила предусмотрены для детей, родившихся в Польше после 23 февраля 2022 года. Такой ребенок может получить CUKR при наличии активного PESEL UKR, если его мать уже имеет карту CUKR и соответствует установленным условиям.

Как оформить карту CUKR онлайн

Подать заявление можно исключительно через электронную систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Личная подача бумажных документов, отправка заявления по почте или электронной почте не предусмотрены.

Для оформления необходимо:

Шаг 1. Создать учетную запись

Перейти на официальный портал MOS и зарегистрироваться в новой системе.

Даже если заявитель ранее пользовался предыдущей версией MOS, ему необходимо создать новую учетную запись.

Шаг 2. Авторизоваться

Войти через login.gov.pl и выбрать заявление на выдачу карты пребывания для лиц, пользующихся временной защитой.

Шаг 3. Проверить персональные данные

Система автоматически проверит информацию о заявителе в государственных реестрах.

Там должны содержаться актуальные сведения о личности, действующем заграничном паспорте, отпечатках пальцев и образце подписи, если их наличие требуется с учетом возраста и других обстоятельств.

Шаг 4. Добавить документы

К электронному заявлению необходимо прикрепить цифровую фотографию и подтверждение уплаты обязательных платежей.

Шаг 5. Подписать и отправить заявление

Для электронной подписи можно использовать:

Profil Zaufany - доверенный профиль.

Квалифицированную электронную подпись.

Личную электронную подпись (podpis osobisty).

После успешной отправки заявления система сформирует официальное подтверждение его получения - UPO.

Если документы оформлены правильно, посещать воеводское управление для подачи заявления не нужно. Заявителя пригласят туда для получения готовой карты.

Какие документы нужны и сколько стоит оформление

Для подачи заявления необходимо подготовить:

Действующий заграничный паспорт, данные которого должны быть внесены в польские реестры.

Цифровую фотографию размером 35 × 45 мм, сделанную в течение последних шести месяцев.

Подтверждение уплаты административного сбора.

Подтверждение оплаты изготовления карты пребывания.

Электронную подпись одного из предусмотренных типов.

Общая стоимость оформления составляет 440 злотых:

340 злотых - сбор за предоставление разрешения на временное проживание.

100 злотых - изготовление пластиковой карты пребывания.

Оба платежа необходимо произвести до подачи заявления. Реквизиты следует проверять на официальном сайте соответствующего органа, поскольку платежи поступают на разные счета.

Сама регистрация и подача заявления через MOS бесплатны. Пользоваться услугами платных посредников необязательно.

Что делать, если система MOS не позволяет подать заявление

Во время оформления заявитель может получить сообщение о том, что его данные не соответствуют требованиям или информация в реестрах неполная.

Причиной может быть отсутствие актуальных паспортных данных, отпечатков пальцев или образца подписи.

В таком случае необходимо обратиться в управление гмины (urząd gminy) с действующим заграничным паспортом и попросить проверить и дополнить персональные данные.

После обновления информации можно повторить попытку подачи заявления через MOS.

Важно, что отсутствие необходимых сведений в реестрах может заблокировать отправку заявления даже в том случае, если человек имеет активный PESEL UKR.

Сколько ждать карту CUKR

Официально выдача карты должна состояться в течение 180 дней с момента подачи заявления. Однако фактическое время ожидания может отличаться в зависимости от загруженности воеводских управлений.

После изготовления документа заявителя уведомят о возможности его получения.

Забрать карту необходимо в течение 60 дней после соответствующего уведомления. Если этого не сделать, документ аннулируют, а разрешение на временное проживание на основании CUKR не вступит в силу.

Трехлетний срок действия карты отсчитывается с даты ее выдачи, а не со дня фактического получения.

Что изменится после получения карты CUKR

Получение CUKR означает переход от временной защиты к разрешению на временное проживание.

После получения документа статус PESEL UKR меняется на CUKR. Из-за этого человек теряет право на отдельные виды помощи, которые были связаны именно с временной защитой.

Например, прекращается право на бесплатное проживание и питание в центрах коллективного размещения, если оно предоставлялось на основании статуса UKR.

Однако это не означает автоматической потери всех социальных выплат. Пособие 800+ можно получать и дальше при условии соответствия общим требованиям программы.

Также владелец CUKR должен:

Уведомлять воеводу об изменении места проживания в течение 15 рабочих дней.

Не покидать Польшу на срок более шести месяцев, иначе разрешение на проживание может быть утрачено.

Следить за сроком действия заграничного паспорта и самой карты пребывания.

Обязательно ли оформлять карту CUKR

Оформление карты CUKR является добровольным. Украинцы, имеющие действующий статус PESEL UKR, не обязаны переходить на новый тип разрешения на проживание.

Согласно действующим правилам, временная защита в Польше позволяет легально находиться в стране до 4 марта 2027 года. При этом польское Управление по делам иностранцев в своих разъяснениях сообщает о перспективе продления защиты до 4 марта 2028 года.

Поэтому перед оформлением CUKR важно оценить собственную ситуацию, особенно если человек получает помощь, связанную со статусом UKR, или уже имеет открытое дело по обычной карте пребывания.

Если заявитель ожидает решения относительно разрешения на временное проживание и работу, подача заявления на CUKR приведет к автоматическому прекращению предыдущего производства. В случае отказа в CUKR предыдущее дело не возобновится автоматически.