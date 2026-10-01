Если пропал свет: какая еда в холодильнике портится первой и можно ли ее спасти

Какие продукты быстрее всего становятся опасными без холода

При длительном отключении электроэнергии больше всего внимания требуют скоропортящиеся продукты. Это:

мясо

птица

рыба и морепродукты

яйца

молоко

готовые блюда и остатки пищи.

К этой же группе относятся супы, рагу, запеканки, вареный рис и макароны, а также салаты с мясом, рыбой или яйцами. Нарезанные овощи и фрукты также следует хранить в холоде.

FoodSafety рекомендует оценивать каждый продукт в отдельности, поскольку универсального порядка, по которому одна категория пищи обязательно портится раньше другой, нет. Ключевыми факторами являются температура и время нахождения продукта без надлежащего охлаждения.

Сколько холодильник держит холод без света

Если дверца холодильника остается закрытой, продукты могут оставаться безопасными до четырех часов после исчезновения электроэнергии. По данным CDC , полная морозильная камера сохраняет безопасную температуру примерно 48 часов, а полупустая - около 24 часов.

При этом если электроэнергия отсутствует более четырех часов, то продукты необходимо дополнительно охлаждать. Их можно перенести в термосумку или термоконтейнер со льдом или аккумуляторами.

Эксперты FoodSafety отдельно отмечают, что скоропортящиеся продукты нужно выбросить, если они находились при температуре +4 градуса или выше больше двух часов. Если температура окружающей среды превышает +32 градуса, то этот промежуток сокращается до одного часа.

Именно поэтому бытовой термометр для холодильника может быть полезен при регулярных отключениях. CDC рекомендует поддерживать температуру холодильника на уровне +4 градуса или ниже, а морозилки - около -18 градусов или ниже.

Что можно оставить после отключения

Не все содержимое холодильника нужно автоматически выбрасывать.

К примеру, FoodSafety относит целые свежие овощи к продуктам, которые можно оставить после кратковременного повышения температуры. Нарезанные овощи, готовые овощные блюда и супы в таких условиях рекомендуют выбрасывать.

Похожий принцип действует для сыра. Твердые сорта обладают значительно более высокой устойчивостью к временному повышению температуры, чем мягкие и полумягкие. В то же время конкретный продукт следует оценивать в соответствии с таблицей и условиями его хранения.

Центр общественного здоровья также отмечает, что продукты в холодильнике можно потреблять, если температура остается +4 градуса или ниже.

Поэтому после восстановления электроснабжения следует проверить температуру и отдельно оценить каждую категорию продуктов, а не выбрасывать весь холодильник.

Как спасти продукты, пока они еще холодные

Если электроэнергию обещают отключить надолго, можно дополнительно защитить продукты от нагрева.

CDC рекомендует заранее замораживать бутылки с водой и аккумуляторы холода, а также иметь под рукой термосумку или переносной контейнер со льдом.

После четырех часов без электричества скоропортящиеся продукты из холодильника можно перенести в термосумку или термобокс с достаточным количеством льда или аккумуляторов холода. Важно, чтобы внутри температура оставалась +4 градуса или ниже.

Главное - как можно реже открывать дверцу холодильника и морозилки. Именно закрытая дверца помогает дольше удерживать холод.

Можно ли повторно заморозить продукты

Частичная разморозка еще не означает, что продукт нужно выбрасывать.

Замороженную пищу можно заморозить или приготовить, если в ней остались кристаллы льда или ее температура составляет +4 градуса или ниже. В то же время после повторной заморозки может ухудшиться вкус или текстура продукта.

Если же продукт находился при температуре свыше +4 градусов свыше двух часов, его рекомендуют выбросить.

Есть и исключения. FoodSafety отдельно указывает, что после размораживания мороженое и замороженный йогурт нужно выбросить, даже если другие замороженные продукты еще можно спасти.

Почему запах не показывает, безопасна ли еда

Проверять еду по вкусу после длительного пребывания без холодильника нельзя.

CDC подчеркивает, что опасная пища может не иметь неприятного запаха, измененного цвета или другого очевидного признака порчи. Потому пробовать продукт "для проверки" нельзя.

Если продукт обладает необычным запахом, цветом или текстурой, его нужно выбросить. Но даже нормальный вид не является доказательством безопасности.