Якщо зникло світло: яка їжа у холодильнику псується першою і чи можна її врятувати

Які продукти найшвидше стають небезпечними без холоду

Під час тривалого відключення електроенергії найбільше уваги потребують швидкопсувні продукти. Це:

м'ясо

птиця

риба та морепродукти

яйця

молоко

готові страви та залишки їжі.

До цієї ж групи належать супи, рагу, запіканки, варений рис і макарони, а також салати з м'ясом, рибою або яйцями. Нарізані овочі та фрукти також потрібно зберігати в холоді.

FoodSafety рекомендує оцінювати кожен продукт окремо, оскільки універсального порядку, за яким одна категорія їжі обов'язково псується раніше за іншу, немає. Ключовими факторами є температура та час перебування продукту без належного охолодження.

Скільки холодильник тримає холод без світла

Якщо дверцята холодильника залишаються зачиненими, продукти в ньому можуть залишатися безпечними до чотирьох годин після зникнення електроенергії. За даними CDC , повна морозильна камера зберігає безпечну температуру приблизно 48 годин, а напівпорожня - близько 24 годин.

При цьому, якщо електроенергія відсутня більше чотирьох годин, то продукти необхідно додатково охолоджувати. Їх можна перенести в термосумку або термоконтейнер із льодом чи акумуляторами.

Експерти FoodSafety окремо зазначають, що швидкопсувні продукти потрібно викинути, якщо вони перебували при температурі +4 градуси або вище понад дві години. Якщо температура навколишнього середовища перевищує +32 градуси, цей проміжок скорочується до однієї години.

Саме тому побутовий термометр для холодильника може бути корисним під час регулярних відключень. CDC рекомендує підтримувати температуру холодильника на рівні +4 градуси або нижче, а морозилки - близько -18 градусів або нижче.

Що можна залишити після відключення

Не весь вміст холодильника потрібно автоматично викидати.

Наприклад, FoodSafety відносить цілі свіжі овочі до продуктів, які можна залишити після короткочасного підвищення температури. Натомість нарізані овочі, готові овочеві страви та супи в таких умовах рекомендують викидати.

Схожий принцип діє для сиру. Тверді сорти мають значно вищу стійкість до тимчасового підвищення температури, ніж м'які та напівм'які. Водночас конкретний продукт потрібно оцінювати відповідно до таблиці та умов його зберігання.

Центр громадського здоров'я також зазначає, що продукти в холодильнику можна споживати, якщо їхня температура залишається +4 градуси або нижче.

Тому після відновлення електропостачання варто перевірити температуру та окремо оцінити кожну категорію продуктів, а не викидати весь холодильник.

Як урятувати продукти, поки вони ще холодні

Якщо електроенергію обіцяють відключити надовго, продукти можна додатково захистити від нагрівання.

CDC радить заздалегідь заморожувати пляшки з водою та акумулятори холоду, а також мати під рукою термосумку або переносний контейнер із льодом.

Після приблизно чотирьох годин без електрики швидкопсувні продукти з холодильника можна перенести в термосумку або термобокс із достатньою кількістю льоду чи акумуляторів холоду. Важливо, щоб усередині температура залишалася +4 градуси або нижче.

Головне - якомога рідше відкривати дверцята холодильника та морозилки. Саме закриті дверцята допомагають довше утримувати холод.

Чи можна повторно заморозити продукти

Часткове розморожування ще не означає, що продукт потрібно викидати.

Заморожену їжу можна повторно заморозити або приготувати, якщо в ній залишилися кристали льоду або її температура становить +4 градуси чи нижче. Водночас після повторного заморожування може погіршитися смак або текстура продукту.

Якщо ж продукт перебував при температурі понад +4 градуси понад дві години, його рекомендують викинути.

Є й винятки. FoodSafety окремо вказує, що морозиво та заморожений йогурт після розморожування потрібно викинути, навіть якщо інші заморожені продукти ще можна врятувати.

Чому запах не показує, чи безпечна їжа

Перевіряти їжу на смак після тривалого перебування без холодильника не можна.

CDC наголошує, що небезпечна їжа може не мати неприємного запаху, зміненого кольору чи іншої очевидної ознаки псування. Тому пробувати продукт "для перевірки" не можна.

Якщо продукт має незвичний запах, колір або текстуру, його потрібно викинути. Але навіть нормальний вигляд не є доказом безпечності.