Опасный "двойник" опят: как распознать ядовитый гриб среди съедобных видов

Где растет опенок серно-желтый

Как пояснил блогер Ярослав Фищенко на своей странице "Характерник Шоу" в Facebook, опенок серно-желтый (Hypholoma fasciculare) - ядовитый гриб, встречающийся в разных регионах Украины. Он растет большими группами на старых пнях, сваленных стволах и гнилой древесине. Его можно найти как в лиственных, так и хвойных лесах.

Опасность заключается в том, что гриб растет в подобных местах с настоящими опятами. Поэтому во время сбора легко не заметить отличий и случайно положить ядовитый экземпляр в корзину.

"Національний природний парк "Голосіївський" предостерегает: несмотря на внешнее сходство с осенним опятком, серно-желтый вид является ядовитым, а его токсины не разрушаются во время варки.

Как отличить ядовитый гриб от настоящих опят

В первую очередь стоит обратить внимание на цвет шляпки. У опята серно-желтого он преимущественно ярко-желтый, часто с более темным оранжевым или бурым центром. В то же время окрас может изменяться в зависимости от возраста гриба и условий роста.

Еще один важный признак - пластинки под шляпкой. У молодых грибов они имеют желтоватый или зеленоватый оттенок, а затем темнеют до оливково-бурого. У настоящих осенних опят пластинки обычно светлее.

Отличается и ножка: у серно-желтого опята нет характерного кольца под шляпкой, которое есть у осенних опят.

Однако не следует определять гриб только по одному признаку. Цвет может изменяться, а подобные виды иногда имеют общие внешние черты. Если есть сомнения, гриб не следует собирать в пищу.

Чем опасен опенок серно-желтый

Употребление этого гриба может вызвать отравление. Среди возможных симптомов - тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Проявления могут возникнуть не сразу после еды.

Длительная варка не делает опят серно-желтый безопасным, поэтому стараться "обезвредить" его приготовлением нельзя. Если после употребления грибов появились симптомы отравления, нужно немедленно обратиться за помощью и звонить 103.

Минздрав Украины также отмечает: если есть сомнения относительно того, какой именно гриб вы нашли, от его потребления нужно отказаться.

Во время тихой охоты важно помнить: то, что гриб растет рядом со знакомыми опятами, еще не означает, что он съедобен. Незнакомые экземпляры лучше оставлять в лесу - ошибка в определении может стоить здоровья.

Как правильно готовить съедобные опята

Даже если вы собрали съедобные осенние опята, торопиться с жаркой не стоит. Эти грибы нуждаются в предварительной термической обработке, а готовить их нужно как можно скорее после сбора.

Сначала опята перебирают, очищают от земли, листьев и поврежденных частей, а затем тщательно промывают. Все грибы, по которым есть сомнения, нужно отложить и не использовать в пищу.

По рекомендациям Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, опята варят примерно 40-60 минут. Минздрав Украины также советует при приготовлении дикорастущих грибов соблюдать тщательную термическую обработку и не употреблять их сырыми. Воду после предварительного отваривания следует слить, а сами грибы уже потом можно использовать для жарки или других блюд.



Важно помнить: даже продолжительная варка не обезвреживает токсины всех ядовитых грибов. Поэтому термическая обработка не спасет, если в корзину попал опасный двойник, в том числе опят серно-желтый. Безопасность начинается с правильного определения вида гриба, а не с рецепта его приготовления.