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Полезное 17 августа 2026, 12:42

Никогда не игнорируйте символ треугольника на этикетках одежды: это спасет гардероб

Расшифровываем главные значки для стирки, которые следует знать каждому
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Что означает треугольник на бирке одежды (фото: Getty Images)
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Маленькие этикетки, вшитые в швы нашей одежды - это не просто раздражитель, который хочется сразу отрезать. Это полноценная инструкция по эксплуатации ваших вещей. Игнорирование этих подсказок превращает стирку в лотерею: ваши любимые футболки могут потерять форму, свитера могут уменьшится к детскому размеру, а цветные ткани полинять.

Что означают символы на этикетхе одежды, объясняет Styler со ссылкой на Daily Express.

Что означает перечеркнутый треугольник?

Если вы заметили на этикетке треугольник, перечеркнутый линиями крест-накрест, будьте крайне осторожны. Этот знак категорически запрещает использование любых отбеливательных средств.

Вам нужно избегать не только хлорного отбеливателя, но и средств с кислородным отбеливателем или отбеливающими агентами. Опасность состоит в том, что эти вещества часто скрыты в составе:

  • порошков и гелей для "сияющего белья";
  • порошковых пятновыводителей;
  • спреев для предварительной обработки пятен перед стиркой.

Если вы проигнорируете этот знак, вы рискуете получить пятнистое выцветание, разрушение волокон ткани, а также повреждение принтов и логотипов.

Шпаргалка: как читать другие символы для стирки

Эксперты защиты прав потребителей составили удобный список самых распространенных символов на одежде, которые помогут сохранить ваш гардероб безопасности:

Стирка и отжим:

  • Тазик, перечеркнутый крест-накрест: категорически нельзя стирать в машинке (даже на деликатном режиме).
  • Тазик с опущенной рукой: исключительно ручная стирка.
  • Тазик с двумя линиями снизу: очень щепетильный цикл стирки.
  • Скрученный узел, перечеркнутый крест-накрест: вещь нельзя выкручивать.

Пустой круг: разрешена только профессиональная химчистка.

Сушка:

  • Квадрат с кругом внутри, перечеркнутый крест-накрест: запрещено сушить в сушильной машине (только естественная сушка).
  • Квадрат с кругом и точками внутри: режим сушильной машины (одна точка - низкая температура, две - средняя, три - высокая).
  • Квадрат с горизонтальной линией посередине: сушить только разложенным по горизонтальной поверхности (это спасет трикотаж от растяжения).
  • Квадрат с дугой сверху: сушить на веревке.

Квадрат с диагональными линиями в углу: сушить только в тени, подальше от прямых солнечных лучей.

Глажка:

Утюг, перечеркнутый крест-накрест: вещь категорически нельзя гладить.

Утюг с перечеркнутыми линиями пара (снизу): не использовать функцию отпаривания.

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