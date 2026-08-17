Никогда не игнорируйте символ треугольника на этикетках одежды: это спасет гардероб
Маленькие этикетки, вшитые в швы нашей одежды - это не просто раздражитель, который хочется сразу отрезать. Это полноценная инструкция по эксплуатации ваших вещей. Игнорирование этих подсказок превращает стирку в лотерею: ваши любимые футболки могут потерять форму, свитера могут уменьшится к детскому размеру, а цветные ткани полинять.
Что означают символы на этикетхе одежды, объясняет Styler со ссылкой на Daily Express.
Что означает перечеркнутый треугольник?
Если вы заметили на этикетке треугольник, перечеркнутый линиями крест-накрест, будьте крайне осторожны. Этот знак категорически запрещает использование любых отбеливательных средств.
Вам нужно избегать не только хлорного отбеливателя, но и средств с кислородным отбеливателем или отбеливающими агентами. Опасность состоит в том, что эти вещества часто скрыты в составе:
- порошков и гелей для "сияющего белья";
- порошковых пятновыводителей;
- спреев для предварительной обработки пятен перед стиркой.
Если вы проигнорируете этот знак, вы рискуете получить пятнистое выцветание, разрушение волокон ткани, а также повреждение принтов и логотипов.
Шпаргалка: как читать другие символы для стирки
Эксперты защиты прав потребителей составили удобный список самых распространенных символов на одежде, которые помогут сохранить ваш гардероб безопасности:
Стирка и отжим:
- Тазик, перечеркнутый крест-накрест: категорически нельзя стирать в машинке (даже на деликатном режиме).
- Тазик с опущенной рукой: исключительно ручная стирка.
- Тазик с двумя линиями снизу: очень щепетильный цикл стирки.
- Скрученный узел, перечеркнутый крест-накрест: вещь нельзя выкручивать.
Пустой круг: разрешена только профессиональная химчистка.
Сушка:
- Квадрат с кругом внутри, перечеркнутый крест-накрест: запрещено сушить в сушильной машине (только естественная сушка).
- Квадрат с кругом и точками внутри: режим сушильной машины (одна точка - низкая температура, две - средняя, три - высокая).
- Квадрат с горизонтальной линией посередине: сушить только разложенным по горизонтальной поверхности (это спасет трикотаж от растяжения).
- Квадрат с дугой сверху: сушить на веревке.
Квадрат с диагональными линиями в углу: сушить только в тени, подальше от прямых солнечных лучей.
Глажка:
Утюг, перечеркнутый крест-накрест: вещь категорически нельзя гладить.
Утюг с перечеркнутыми линиями пара (снизу): не использовать функцию отпаривания.
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