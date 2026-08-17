Ніколи не ігноруйте символ трикутника на етикетках одягу: це врятує гардероб

Що означає перекреслений трикутник?

Якщо ви помітили на етикетці трикутник, перекреслений лініями навхрест, будьте вкрай обережні. Цей знак категорично забороняє використання будь-яких засобів, що містять відбілювач.

Вам потрібно уникати не лише хлорного відбілювача, але й засобів із кисневим відбілювачем або відбілювальними агентами. Небезпека полягає в тому, що ці речовини часто приховані у складі:

порошків та гелів для "сяючої білизни";

порошкових засобів для виведення плям;

спреїв для попередньої обробки плям перед пранням.

Якщо проігнорувати цей знак, ви ризикуєте отримати плямисте вицвітання, руйнування волокон тканини, а також пошкодження принтів і логотипів.

Шпаргалка: як читати інші символи для прання

Експерти із захисту прав споживачів склали зручний список найпоширеніших символів на одязі, які допоможуть зберегти ваш гардероб убезпеці:

Прання та віджим:

Тазик, перекреслений навхрест: категорично не можна прати в машинці (навіть на делікатному режимі).

Тазик з опущеною рукою: виключно ручне прання.

Тазик із двома лініями знизу: дуже делікатний цикл прання.

Скручений вузол, перекреслений навхрест: річ не можна викручувати.

Порожнє коло: дозволена лише професійна хімчистка.

Сушіння:

Квадрат із колом всередині, перекреслений навхрест: заборонено сушити в сушильній машині (тільки природне сушіння).

Квадрат із колом і крапками всередині: режим сушильної машини (одна крапка - низька температура, дві - середня, три - висока).

Квадрат із горизонтальною лінією посередині: сушити лише розкладеним на горизонтальній поверхні (це врятує трикотаж від розтягування).

Квадрат із дугою зверху: сушити на мотузці.

Квадрат із діагональними лініями в кутку: сушити виключно в тіні, подалі від прямих сонячних променів.

Прасування:

Праска, перекреслена навхрест: річ категорично не можна прасувати.

Праска з перекресленими лініями пари (знизу): не використовувати функцію відпарювання.