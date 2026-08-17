Ніколи не ігноруйте символ трикутника на етикетках одягу: це врятує гардероб
Маленькі етикетки, вшиті у шви нашого одягу - це не просто подразник, який хочеться одразу відрізати. Це повноцінна інструкція з експлуатації ваших речей. Ігнорування цих підказок перетворює прання на лотерею: ваші улюблені футболки можуть втратити форму, светри збігтися до дитячого розміру, а кольорові тканини злиняти.
Що означають символи на етикетхах одягу, пояснює Styler з посиланням на Daily Express.
Що означає перекреслений трикутник?
Якщо ви помітили на етикетці трикутник, перекреслений лініями навхрест, будьте вкрай обережні. Цей знак категорично забороняє використання будь-яких засобів, що містять відбілювач.
Вам потрібно уникати не лише хлорного відбілювача, але й засобів із кисневим відбілювачем або відбілювальними агентами. Небезпека полягає в тому, що ці речовини часто приховані у складі:
- порошків та гелів для "сяючої білизни";
- порошкових засобів для виведення плям;
- спреїв для попередньої обробки плям перед пранням.
Якщо проігнорувати цей знак, ви ризикуєте отримати плямисте вицвітання, руйнування волокон тканини, а також пошкодження принтів і логотипів.
Шпаргалка: як читати інші символи для прання
Експерти із захисту прав споживачів склали зручний список найпоширеніших символів на одязі, які допоможуть зберегти ваш гардероб убезпеці:
Прання та віджим:
- Тазик, перекреслений навхрест: категорично не можна прати в машинці (навіть на делікатному режимі).
- Тазик з опущеною рукою: виключно ручне прання.
- Тазик із двома лініями знизу: дуже делікатний цикл прання.
- Скручений вузол, перекреслений навхрест: річ не можна викручувати.
Порожнє коло: дозволена лише професійна хімчистка.
Сушіння:
- Квадрат із колом всередині, перекреслений навхрест: заборонено сушити в сушильній машині (тільки природне сушіння).
- Квадрат із колом і крапками всередині: режим сушильної машини (одна крапка - низька температура, дві - середня, три - висока).
- Квадрат із горизонтальною лінією посередині: сушити лише розкладеним на горизонтальній поверхні (це врятує трикотаж від розтягування).
- Квадрат із дугою зверху: сушити на мотузці.
Квадрат із діагональними лініями в кутку: сушити виключно в тіні, подалі від прямих сонячних променів.
Прасування:
Праска, перекреслена навхрест: річ категорично не можна прасувати.
Праска з перекресленими лініями пари (знизу): не використовувати функцію відпарювання.
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