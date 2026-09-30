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Полезное 30 сентября 2026, 09:10

Осенний урожай капусты 2026: когда и в какую погоду срезать кочаны для длительного хранения

Прежде чем браться за нож, обратите внимание на несколько важных признаков спелости
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Когда убирать капусту осенью 2026 (фото: Styler)
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Осенью для огородников приходит время собирать белокочанную капусту, которую планируют оставить на зиму или использовать для квашения. Однако спешить со срезанием не стоит: правильный момент зависит от сорта, спелости кочана и прогноза погоды.

Styler подробно разбирался, когда следует собирать капусту, чтобы она долежала до весны.

Когда собирать капусту осенью

Универсальной даты для уборки капусты нет. Ранние, среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта имеют разный период вегетации, поэтому ориентироваться только на календарь неправильно.

Главный признак готовности - кочан достиг полного размера, стал плотным и твердым. Если головка рыхлая, ей может потребоваться еще время для формовки. В то же время передерживать спелую капусту также не стоит: зрелые кочаны могут растрескиваться, особенно после значительных колебаний влажности.

Во время сборки для длительного хранения лучше выбирать здоровые, невредимые и плотные кочаны. Несколько покровных листьев рекомендуют оставлять - они защищают головку от механических повреждений.

Когда срезать среднепозднюю капусту

Среднепоздние сорта, которые используют для квашения и осенней переработки, обычно убирают раньше, чем капусту, предназначенную для длительного зимнего хранения.

В разных регионах Украины сроки могут отличаться. На Полесье и Прикарпатье сбор может приходиться на конец сентября - начало октября, тогда как в лесостепи и южных областях его могут откладывать до середины октября - если позволяет погода.

Для квашения особенно важно, чтобы кочан был полностью сформирован и плотен. Именно спелость, а не конкретная дата в календаре должна быть главным ориентиром.

Среди сортов и гибридов, выращиваемых для квашения или осенней переработки - "Агрессор F1", "Октябрьская", "Белоснежка", "Бригадир F1" и другие. В то же время назначение конкретного сорта следует проверять по описанию производителя семян: характеристики, сроки созревания и пригодность к хранению могут отличаться.

Почему важно не затягивать со сбором

Среднепозднюю капусту не следует оставлять на грядке до сильных и продолжительных морозов. Кратковременное похолодание она переносит лучше, чем многие теплолюбивые культуры, но подмороженные кочаны могут хуже сохраняться.

Украинское профильное издание по вопросам агробизнеса "Пропозиція" советует убирать капусту до существенных заморозков и отмечает, что оптимальный момент наступает после полного формирования кочана. Для закладки на хранение советуют отбирать здоровые, плотные головки без трещинок и механических повреждений.

Поэтому перед сбором следует смотреть не только на календарь, но и на прогноз температуры. Если кочаны уже созрели, а впереди прогнозируют существенное похолодание, уборку лучше не откладывать.

Когда собирать капусту в октябре 2026 года (фото: Styler)

Когда собирать позднюю капусту

Поздние сорта и гибриды предназначены, прежде всего, для длительного хранения. Они формируют плотные кочаны, которые при правильных условиях могут сохраняться в течение нескольких месяцев. По данным University of Utah Extension, капусту для хранения собирают, когда головки достигают полного размера и становятся жесткими и компактными.

К поздней капусте входят, в частности, сорта и гибриды, которые выращивают для зимнего хранения. Среди них - " Харьковская зимняя", "Украинская осень", "Ярославна", "Леся", "Блоктор F1" и другие. Конкретный срок созревания следует сверять с характеристиками сорта или гибрида.

В северных регионах сбор поздней капусты часто приходится на середину или вторую половину октября, а в центральных и южных областях при благоприятной погоде может длиться дольше. Точный момент определяют по состоянию кочанов и прогнозу погоды.

Какую температуру выдерживает капуста

Капуста относится к холодостойким культурам. Зрелые растения могут переносить температуру ниже нуля, поэтому легкий осенний заморозок не означает автоматически, что весь урожай нужно срочно срезать.

В то же время подмороженные кочаны не следует закладывать на длительное хранение без оценки их состояния. Специалисты "Пропозиції" предостерегают, что подмороженная капуста хранится хуже.

Поэтому если прогноз показывает сильное или длительное похолодание, а початки уже достигли спелости, лучше завершить уборку до наступления неблагоприятных условий.

Как правильно срезать капусту для хранения

Собирать капусту лучше в сухую погоду. Для длительного хранения отбирайте плотные, полностью сформированные кочаны без трещин, гнили, следов болезней и механических повреждений.

Во время срезки оставляйте несколько покровных листьев. Они выполняют защитную функцию и помогают сохранить головку при транспортировке и хранении.

После сбора капусту нужно перебрать: поврежденные кочаны лучше использовать первыми, а здоровые закладывать на хранение по отдельности.

Для длительного хранения капусты требуются холодные и влажные условия. University of Minnesota Extension указывает для капусты температуру около 0-4°C и высокую относительную влажность; в таких условиях овощ может храниться в течение нескольких месяцев.

Стоит ли смотреть на Лунный календарь

В сети можно найти рекомендации собирать капусту в определенные фазы Луны. Однако научных доказательств того, что фаза Луны влияет на способность капусты сохраняться, нет.

Главное правило для урожая 2026 года

Не стоит привязываться к конкретной дате вроде 1 или 15 октября. Посмотрите на сорт, состояние кочана и прогноз погоды.

Если головка уже полностью сформирована, стала плотной и жесткой, а впереди ожидается существенное похолодание, это сигнал готовиться к уборке.

Для поздних сортов несколько прохладных ночей не проблема, но сильные и длительные морозы могут поставить под угрозу качество урожая.

Как хранить капусту (фото: Styler)

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