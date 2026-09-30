Осенний урожай капусты 2026: когда и в какую погоду срезать кочаны для длительного хранения

Когда собирать капусту осенью

Универсальной даты для уборки капусты нет. Ранние, среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта имеют разный период вегетации, поэтому ориентироваться только на календарь неправильно.

Главный признак готовности - кочан достиг полного размера, стал плотным и твердым. Если головка рыхлая, ей может потребоваться еще время для формовки. В то же время передерживать спелую капусту также не стоит: зрелые кочаны могут растрескиваться, особенно после значительных колебаний влажности.

Во время сборки для длительного хранения лучше выбирать здоровые, невредимые и плотные кочаны. Несколько покровных листьев рекомендуют оставлять - они защищают головку от механических повреждений.

Когда срезать среднепозднюю капусту

Среднепоздние сорта, которые используют для квашения и осенней переработки, обычно убирают раньше, чем капусту, предназначенную для длительного зимнего хранения.

В разных регионах Украины сроки могут отличаться. На Полесье и Прикарпатье сбор может приходиться на конец сентября - начало октября, тогда как в лесостепи и южных областях его могут откладывать до середины октября - если позволяет погода.

Для квашения особенно важно, чтобы кочан был полностью сформирован и плотен. Именно спелость, а не конкретная дата в календаре должна быть главным ориентиром.

Среди сортов и гибридов, выращиваемых для квашения или осенней переработки - "Агрессор F1", "Октябрьская", "Белоснежка", "Бригадир F1" и другие. В то же время назначение конкретного сорта следует проверять по описанию производителя семян: характеристики, сроки созревания и пригодность к хранению могут отличаться.

Почему важно не затягивать со сбором

Среднепозднюю капусту не следует оставлять на грядке до сильных и продолжительных морозов. Кратковременное похолодание она переносит лучше, чем многие теплолюбивые культуры, но подмороженные кочаны могут хуже сохраняться.

Украинское профильное издание по вопросам агробизнеса "Пропозиція" советует убирать капусту до существенных заморозков и отмечает, что оптимальный момент наступает после полного формирования кочана. Для закладки на хранение советуют отбирать здоровые, плотные головки без трещинок и механических повреждений.

Поэтому перед сбором следует смотреть не только на календарь, но и на прогноз температуры. Если кочаны уже созрели, а впереди прогнозируют существенное похолодание, уборку лучше не откладывать.

Когда собирать капусту в октябре 2026 года (фото: Styler)

Когда собирать позднюю капусту

Поздние сорта и гибриды предназначены, прежде всего, для длительного хранения. Они формируют плотные кочаны, которые при правильных условиях могут сохраняться в течение нескольких месяцев. По данным University of Utah Extension, капусту для хранения собирают, когда головки достигают полного размера и становятся жесткими и компактными.

К поздней капусте входят, в частности, сорта и гибриды, которые выращивают для зимнего хранения. Среди них - " Харьковская зимняя", "Украинская осень", "Ярославна", "Леся", "Блоктор F1" и другие. Конкретный срок созревания следует сверять с характеристиками сорта или гибрида.

В северных регионах сбор поздней капусты часто приходится на середину или вторую половину октября, а в центральных и южных областях при благоприятной погоде может длиться дольше. Точный момент определяют по состоянию кочанов и прогнозу погоды.

Какую температуру выдерживает капуста

Капуста относится к холодостойким культурам. Зрелые растения могут переносить температуру ниже нуля, поэтому легкий осенний заморозок не означает автоматически, что весь урожай нужно срочно срезать.

В то же время подмороженные кочаны не следует закладывать на длительное хранение без оценки их состояния. Специалисты "Пропозиції" предостерегают, что подмороженная капуста хранится хуже.

Поэтому если прогноз показывает сильное или длительное похолодание, а початки уже достигли спелости, лучше завершить уборку до наступления неблагоприятных условий.

Как правильно срезать капусту для хранения

Собирать капусту лучше в сухую погоду. Для длительного хранения отбирайте плотные, полностью сформированные кочаны без трещин, гнили, следов болезней и механических повреждений.

Во время срезки оставляйте несколько покровных листьев. Они выполняют защитную функцию и помогают сохранить головку при транспортировке и хранении.

После сбора капусту нужно перебрать: поврежденные кочаны лучше использовать первыми, а здоровые закладывать на хранение по отдельности.

Для длительного хранения капусты требуются холодные и влажные условия. University of Minnesota Extension указывает для капусты температуру около 0-4°C и высокую относительную влажность; в таких условиях овощ может храниться в течение нескольких месяцев.

Стоит ли смотреть на Лунный календарь

В сети можно найти рекомендации собирать капусту в определенные фазы Луны. Однако научных доказательств того, что фаза Луны влияет на способность капусты сохраняться, нет.

Главное правило для урожая 2026 года

Не стоит привязываться к конкретной дате вроде 1 или 15 октября. Посмотрите на сорт, состояние кочана и прогноз погоды.

Если головка уже полностью сформирована, стала плотной и жесткой, а впереди ожидается существенное похолодание, это сигнал готовиться к уборке.

Для поздних сортов несколько прохладных ночей не проблема, но сильные и длительные морозы могут поставить под угрозу качество урожая.