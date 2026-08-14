После лука можно собрать еще один урожай: что посадить в августе

Что посадить после лука в августе 2026

Редис

Редис - один из лучших вариантов для повторного посева в августе. При благоприятной погоде он довольно быстро формирует корнеплоды, а более прохладные ночи в конце лета и начале осени могут пойти ему на пользу.

Для посева лучше выбрать скороспелые сорта и солнечный участок. Семена высевают в хорошо увлажненную почву, а после появления всходов следят, чтобы грядка не пересыхала.

Укроп

Освободившееся место можно отдать и под зелень. Укроп быстро сходит при достаточном количестве влаги, поэтому его можно посеять даже после уборки основного урожая лука.

Чтобы зелень была сочной, почву перед посевом следует хорошо увлажнить. Осенью укроп можно срезать постепенно, используя свежую зелень для салатов и других блюд.

Салат

Листовой салат также хорошо подходит для августовского посева. В отличие от многих культур, ему не нужен длинный теплый сезон, поэтому к осенним холодам можно успеть получить свежую зелень.

Для непрерывного сбора урожая сейте его партиями каждые 10-14 дней. Выбирайте сорта, устойчивые к стрессу и короткому световому дню, например, листовые салаты типа "Лолло Росса" или "Айсберг" для поздних посевов.

Руколла

Если хочется получить пряную зелень для осенних салатов, следует посеять рукколу. Она быстро растет и не требует много места, поэтому отлично подходит для повторного использования грядки.

Регулярный полив поможет получить более нежные листья. А еще руколлу можно высевать в несколько этапов, чтобы зелень была на столе дольше.

Брокколи рапини

Если хочется попробовать что-нибудь необычное, после лука можно посеять брокколи рапини. Эта культура хорошо переносит холодную погоду, поэтому конец лета как раз подходит для нее.

В отличие от обычной брокколи, рапини выращивают преимущественно ради нежных стеблей, молодых листьев и побегов, а не большой головки. Культуре требуется регулярный полив: пересыхание почвы может сделать зелень горьковатой.

Первый урожай можно убирать примерно через 40-60 дней после посева. Побеги лучше срезать, когда они вырастут до 15-20 см и еще не раскрыли цветочные бутоны - это стимулирует растение давать новые побеги и позволяет собирать урожай несколько раз.

Морозостойкие сорта моркови

В конце лета можно посеять и морозостойкие сорта моркови, способные дать урожай поздней осенью. В благоприятных условиях корнеплоды можно даже оставить на грядке до весны, чтобы получить ранний урожай.

Если планируете зимовку моркови в почве, важно оградить грядку от сильного промерзания. После наступления стабильных заморозков, но еще до полного промерзания земли, ее накрывают слоем соломы, сухих листьев или опилок толщиной примерно 15-20 см.

Такое укрытие помогает сохранить тепло в почве и защитить корнеплоды от мороза. Весной морковь можно будет постепенно выкапывать, не дожидаясь нового сезона посева.

Что сделать с грядкой после лука

Перед повторным посевом следует убрать растительные остатки, разрыхлить почву и, при необходимости, внести зрелый компост. Если земля пересохла, грядку сначала хорошо поливают.

Важно: выбор культуры зависит от вашего региона, погоды и того, когда именно вы собрали лук. Для августовских посевов лучше подходят быстрорастущие культуры, которые успеют сформировать урожай до холодов.