Після цибулі можна зібрати ще один урожай: що посадити в серпні

Що посадити після цибулі в серпні 2026

Редиска

Редиска - один із найкращих варіантів для повторного посіву в серпні. За сприятливої погоди він досить швидко формує коренеплоди, а прохолодніші ночі наприкінці літа й на початку осені можуть піти йому на користь.

Для посіву краще обрати скоростиглі сорти та сонячну ділянку. Насіння висівають у добре зволожений ґрунт, а після появи сходів стежать, щоб грядка не пересихала.

Кріп

Звільнене місце можна віддати й під зелень. Кріп швидко сходить за достатньої кількості вологи, тому його можна посіяти навіть після збирання основного врожаю цибулі.

Щоб зелень була соковитою, ґрунт перед посівом варто добре зволожити. Восени кріп можна зрізати поступово, використовуючи свіжу зелень для салатів та інших страв.

Салат

Листовий салат також добре підходить для серпневого посіву. На відміну від багатьох культур, йому не потрібен довгий теплий сезон, тому до осінніх холодів можна встигнути отримати свіжу зелень.

Для безперервного збору врожаю сійте його партіями кожні 10-14 днів. Обирайте сорти, стійкі до стресу та короткого світлового дня, наприклад, листові салати типу "Лолло Росса" або "Айсберг" для пізніх посівів.

Рукола

Якщо хочеться отримати пряну зелень для осінніх салатів, варто посіяти руколу. Вона швидко росте й не потребує багато місця, тому чудово підходить для повторного використання грядки.

Регулярний полив допоможе отримати ніжніше листя. А ще руколу можна висівати у кілька етапів, щоб зелень була на столі довше.

Броколі рапіні

Якщо хочеться спробувати щось незвичне, після цибулі можна посіяти броколі рапіні. Ця культура добре переносить прохолодну погоду, тому кінець літа якраз підходить для неї.

На відміну від звичайної броколі, рапіні вирощують переважно заради ніжних стебел, молодого листя та пагонів, а не великої головки. Культурі потрібен регулярний полив: пересихання ґрунту може зробити зелень гіркуватою.

Перший урожай можна збирати приблизно через 40-60 днів після посіву. Пагони краще зрізати, коли вони виростуть до 15-20 см і ще не розкрили квіткові бутони - це стимулює рослину давати нові пагони й дозволяє збирати врожай кілька разів.

Морозостійкі сорти моркви

Наприкінці літа можна посіяти й морозостійкі сорти моркви, які здатні дати врожай пізньої осені. За сприятливих умов коренеплоди можна навіть залишити на грядці до весни, щоб отримати ранній урожай.

Якщо плануєте зимівлю моркви в ґрунті, важливо захистити грядку від сильного промерзання. Після настання стабільних заморозків, але ще до повного промерзання землі, її накривають шаром соломи, сухого листя або тирси завтовшки приблизно 15-20 см.

Таке укриття допомагає зберегти тепло в ґрунті та захистити коренеплоди від морозу. Навесні моркву можна буде поступово викопувати, не чекаючи нового сезону посіву.

Що зробити з грядкою після цибулі

Перед повторним посівом варто прибрати рослинні рештки, розпушити ґрунт і, за потреби, внести зрілий компост. Якщо земля пересохла, грядку спочатку добре поливають.

Важливо: вибір культури залежить від вашого регіону, погоди та того, коли саме ви зібрали цибулю. Для серпневих посівів найкраще підходять швидкорослі культури, які встигнуть сформувати врожай до холодів.