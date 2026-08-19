Прекратите покупать удобрения для растений: бесплатный способ их подкормить

Почему кофейная гуща полезна для растений

Эксперты Королевского садоводческого общества (RHS) отмечают, что кухонные остатки содержат множество питательных веществ, помогающих растениям процветать.

Использование кофейной гущи позволит вам существенно сэкономить на дорогих магазинных удобрениях.

"Отработанная кофейная гуща содержит смесь органических соединений, в том числе тех, из которых состоят сами растения. Она богата азотом, фосфором, калием и магнием. Все это делает ее чрезвычайно полезной для обогащения почвы, при этом влияние на кислотность (pH) является очень незначительным и временным", - сказал советник RHS Энди Вернон.

Идеально для гортензий, роз и томатов

Кофейную гущу можно добавлять не только в компостную яму, но и использовать как прямую подкормку. Она особенно эффективна для томатов, роз и растений, которые любят слегка подкисленную почву.

"Я осторожно рассыпал очень легкий слой кофейной гущи вокруг основы растений, которые любят кислоту, и этот деликатный подход прекрасно сработал в моем саду. В прошлом году мои азалии выглядели невероятно, и даже очень капризная кремово-белая камелия в большом горшке обильно зацвела".

Важное правило: никогда не насыпайте гущу плотным толстым слоем, поскольку она может слежаться и перекрыть доступ кислорода к корням. Разбрасывайте ее тонким слоем и слегка разрыхляйте с верхним слоем грунта.

Естественная защита от улиток и вредителей

Помимо питания кофе выполняет мощную защитную функцию. Журнал Gardeners' World отмечает, что кофейная гуща является отличным средством для отпугивания улиток - они не могут терпеть ее зернистую текстуру и высокое содержание кофеина.

Также резкий кофейный аромат помогает отпугивать муравьев, а иногда даже кошек и лис, любящих раскапывать грядки. Однако следует помнить, что после сильного дождя защитный слой гуще нужно будет восстановить.

Яичная скорлупа: еще одно сокровище для огорода

Вместе с кофе не следует выбрасывать и яичную скорлупу. Она не только создает дополнительный физический барьер от улиток благодаря своим острым краям, но является мощным источником кальция для почвы.

Кому это полезно:

капустным культурам (брассикам);

картофеля;

огурцам, кабачкам и тыкве;

сладкий перец.

Измельченную скорлупу можно перемешивать с грунтом, класть на дно посадочной ямы или просто посыпать вокруг стебля. Однако ее не рекомендуется использовать для растений, предпочитающих кислую среду (например, для рододендронов и голубики), поскольку кальций снижает кислотность почвы.