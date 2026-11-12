Телефон упал в воду: правила сушки от производителей и частые ошибки

Что делать сразу после падения телефона в воду

В Google рекомендуют выключать смартфон после падения в воду, даже если он продолжает работать.

Первые действия должны быть следующими:

Извлеките телефон из воды. Стоит помнить, что чем быстрее вы прекратите контакт с жидкостью, тем лучше. Выключите устройство. Не пытайтесь проверять камеру, динамики или другие функции. Отсоедините аксессуары и снимите чехол. Осторожно промокните корпус сухой мягкой тканью без ворса. Оставьте телефон высыхать. Положите его на ровную поверхность в сухом проветриваемом помещении при комнатной температуре. Не подключайте зарядку. Дождитесь полного высыхания устройства и разъема.

Самостоятельно разбирать смартфон не нужно. Также не стоит открывать лоток SIM-карты, пока iPhone остается влажным. Для других моделей следуйте инструкции производителя.

Можно ли спасти телефон с защитой от воды

Смартфоны с классами защиты IP67 или IP68 лучше защищены от попадания воды, но не являются полностью водонепроницаемыми. Со временем защита может ослабевать из-за износа, ударов и повреждений корпуса.

В инструкции Samsung объясняют, что коррозия и внутренние повреждения возможны, даже если телефон работает нормально.

Особого внимания требует контакт с морской водой.

Для водостойких Galaxy производитель рекомендует промывание чистой водой в течение 1-3 минут, чтобы удалить остатки соли и других веществ, после чего устройство нужно полностью высушить.

Эта рекомендация касается только моделей с подтвержденной водозащитой. Телефон без такой защиты нельзя промывать. Его нужно выключить, вытереть и как можно скорее передать на диагностику.

Почему нельзя сушить телефон в рисе

Рис не является безопасным способом спасения мокрого смартфона. Мелкие частицы могут попасть в разъемы и повредить устройство.

В Apple прямо предостерегают от такого способа.

После попадания воды также нельзя:

Сушить телефон феном или на батарее. Высокая температура может привести к повреждению устройства.

Высокая температура может привести к повреждению устройства. Использовать сжатый воздух. Производители не рекомендуют этот способ сушки.

Производители не рекомендуют этот способ сушки. Вставлять салфетки или ватные палочки в разъем. Посторонние предметы могут повредить контакты.

Посторонние предметы могут повредить контакты. Пытаться зарядить телефон для проверки. Влага в разъеме может привести к коррозии контактов.

Вместо этого смартфону нужно обеспечить доступ воздуха и дать высохнуть без дополнительного нагревания.

Когда можно заряжать телефон после воды

Даже если корпус кажется сухим, внутри зарядного разъема может оставаться влага.

Согласно рекомендациям производителя после попадания жидкости на iPhone нужно подождать не менее пяти часов перед подключением зарядного кабеля. При этом телефон должен полностью высохнуть.

Если появляется предупреждение об обнаружении жидкости, зарядку нужно отложить. Полное высыхание разъема иногда занимает до 24 часов. Однако эти сроки касаются высыхания устройства и разъема, но не гарантируют отсутствия влаги внутри корпуса после значительного погружения.

Когда телефон нужно отнести в сервис

О возможных повреждениях после контакта с водой могут свидетельствовать следующие признаки:

экран мерцает или на нем появились пятна;

динамик хрипит даже после высыхания;

смартфон самостоятельно перезагружается;

зарядка работает с перебоями;

корпус необычно нагревается.

Для владельцев Pixel есть дополнительная рекомендация: если предупреждение о жидкости в порту USB не исчезает более двух часов, Google советует обратиться в службу поддержки.

Не стоит ждать появления неисправностей, если у телефона нет водозащиты или был полностью погружен в воду и мог пропустить ее внутрь. В этом случае устройство лучше не включать до диагностики.

После проверки исправности смартфона следует создать резервную копию фотографий, контактов и других важных данных.