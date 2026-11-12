Телефон упав у воду: правила сушіння від виробників та часті помилки

Що робити одразу після падіння телефона у воду

У Google рекомендують вимикати смартфон після падіння у воду, навіть якщо він продовжує працювати.

Перші дії мають бути такими:

Витягніть телефон із води. Варто пам'ятати, що чим швидше ви припините контакт із рідиною, тим краще. Вимкніть пристрій. Не намагайтеся перевіряти камеру, динаміки чи інші функції. Від'єднайте аксесуари та зніміть чохол. Обережно промокніть корпус сухою м'якою тканиною без ворсу. Залиште телефон висихати. Покладіть його на рівну поверхню в сухому провітрюваному приміщенні за кімнатної температури. Не підключайте зарядку. Дочекайтеся повного висихання пристрою та роз'єму.

Самостійно розбирати смартфон не потрібно. Також не варто відкривати лоток SIM-карти, поки iPhone залишається вологим. Для інших моделей дотримуйтеся інструкції виробника.

Чи можна врятувати телефон із захистом від води

Смартфони з класами захисту IP67 або IP68 краще захищені від потрапляння води, але не є повністю водонепроникними. З часом захист може слабшати через зношування, удари та пошкодження корпусу.

В інструкції Samsung пояснюють, що корозія та внутрішні пошкодження можливі навіть тоді, коли телефон працює нормально.

Особливої уваги потребує контакт із морською водою.

Для водостійких Galaxy виробник рекомендує промивання чистою водою протягом 1-3 хвилин, щоб видалити залишки солі та інших речовин, після чого пристрій потрібно повністю висушити.

Ця рекомендація стосується лише моделей із підтвердженим водозахистом. Телефон без такого захисту промивати не можна. Його потрібно вимкнути, витерти та якнайшвидше передати на діагностику.

Чому не можна сушити телефон у рисі

Рис не є безпечним способом порятунку мокрого смартфона. Дрібні частинки можуть потрапити в роз'єми та пошкодити пристрій.

У Apple прямо застерігають від такого методу.

Після потрапляння води також не можна:

Сушити телефон феном або на батареї. Висока температура може пошкодити пристрій.

Висока температура може пошкодити пристрій. Використовувати стиснене повітря. Виробники не рекомендують цей спосіб сушіння.

Виробники не рекомендують цей спосіб сушіння. Вставляти серветки чи ватні палички в роз'єм. Сторонні предмети можуть пошкодити контакти.

Сторонні предмети можуть пошкодити контакти. Намагатися зарядити телефон для перевірки. Волога в роз'ємі може призвести до корозії контактів.

Натомість смартфону потрібно забезпечити доступ повітря та дати висохнути без додаткового нагрівання.

Коли можна заряджати телефон після води

Навіть якщо корпус здається сухим, усередині зарядного роз'єму може залишатися волога.

За рекомендаціями виробника, після потрапляння рідини на iPhone потрібно зачекати щонайменше п'ять годин перед підключенням зарядного кабелю. При цьому телефон має повністю висохнути.

Якщо з'являється попередження про виявлення рідини, заряджання потрібно відкласти. Повне висихання роз'єму іноді займає до 24 годин. Однак ці терміни стосуються висихання пристрою та роз'єму, а не гарантують відсутності вологи всередині корпусу після значного занурення.

Коли телефон потрібно віднести до сервісу

Про можливі пошкодження після контакту з водою можуть свідчити такі ознаки:

екран мерехтить або на ньому з'явилися плями;

динамік хрипить навіть після висихання;

смартфон самостійно перезавантажується;

заряджання працює з перебоями;

корпус незвично нагрівається.

Для власників Pixel є додаткова рекомендація: якщо попередження про рідину в USB-порту не зникає понад дві години, Google радить звернутися до підтримки.

Не варто чекати появи несправностей, якщо телефон не має водозахисту або був повністю занурений у воду й міг пропустити її всередину. У такому разі пристрій краще не вмикати до діагностики.

Після перевірки справності смартфона варто створити резервну копію фотографій, контактів та інших важливих даних.