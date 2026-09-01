Лук гниет после сбора: где огородники допускают ошибки и как их исправить

Самое важное начинается еще на огороде

Первая ошибка - выдергивать лук из земли силой или бросать его на землю после выкапывания . Даже небольшая трещина или вмятина может стать местом, из-за которого в луковицу попадают гнилые возбудители. Опытные огородники прямо советуют минимизировать механические повреждения во время уборки: ушибы и кровоподтеки создают "вход" для болезней.

То есть, если земля сухая и жесткая, лучше сначала осторожно подкопать луковицу вилами, а уже потом поднять ее руками. Именно такой способ советует и известный британский садовник Монти Дон: он предостерегает не выдергивать лук рывком, чтобы не повредить корневую часть и основание луковицы.

Еще одна важная вещь - не спешить обрезать ботву сразу после сбора. Лук нужно сначала хорошо просушить. Лучше разложить луковицы в один слой в теплом, сухом и хорошо вентилируемом месте и оставить примерно на 2-3 недели. Готовность определяют не календарем: шейка должна полностью высохнуть, а наружные чешуйки стать сухими и бумажными.

Именно этот этап огородники часто недооценивают. Луковица должна не просто "полежать после выкапывания", а сформировать сухой защитный слой. Если убрать ее в подвал, когда шейка еще толстая и влажная, шансов на долгое хранение гораздо меньше.

Четыре причины из0за которых урожай портится

Лук положили на хранение недосушенным.

Это одна из самых типичных причин. Влага остается у шейки, а именно из-за нее могут развиваться гнили. Например, в University of Illinois отмечают, что полноценная циркуляция воздуха во время сушки необходима для правильного вызревания луковиц.

Луковицы лежат грудой.

Когда их насыпают толстым слоем в ведро или ящик, воздух почти не проходит между ними. В результате локальная влага задерживается, а одна уже начавшая портиться луковица может стать проблемой для соседних.

Поэтому для хранения лучше использовать сетки, решетчатые ящики, корзины или другую тару, пропускающую воздух .

Вместе составили здоровый и поврежденный лук.

Луковицы с порезами, синяками, мягкими участками или толстой горлышкой лучше не отправлять на длительное хранение. Их следует использовать первыми.

В погребе слишком влажно или тепло.

Для долгого хранения сухого лука необходимо прохладное, сухое помещение с циркуляцией воздуха. Согласно данным экспертов, ориентир для длительного хранения - около 0-4°C и 65-70% относительной влажности. Чрезмерная влажность способствует гниению, а высокая температура - прорастанию.

Есть еще один нюанс, о котором реже упоминают в бытовых советах: сам лук может быть не виноват во всех случаях. Некоторые сорта от природы сохраняются гораздо хуже. К примеру, Iowa State University отмечают, что сорта, предназначенные для длительного хранения, могут лежать несколько месяцев, тогда как сладкие сорта часто имеют гораздо более короткий срок хранения.

Поэтому если определенный сорт каждый год начинает портиться раньше других, проблема может быть не в ваших руках, а в его свойствах.

Обратите внимание, что известный британский садовник Монти Дон советует не торопиться с обрезкой после сбора. Его принцип прост: сначала дать луку полностью высохнуть, а уже потом готовить его к хранению. Он рекомендует после выкапывания очистить луковицы от лишней земли, но не отрывать листья и корни, а оставить урожай сушиться на несколько недель. Только после полного высыхания лук можно обрезать и заделывать на хранение.

И это, пожалуй, самое простое правило, которое следует запомнить: не пытайтесь ускорить процесс. Лук должен хорошо созреть и высохнуть перед тем, как попадет в подвал.

А осенью и зимой урожай стоит время от времени перебирать. Если заметили одну мягкую или подозрительную луковицу - сразу уберите ее. Специалисты также советуют регулярно проверять запасы и выбрасывать луковицы, которые начинают портиться.

Так несколько минут внимания могут спасти весь запас, который вы выращивали в течение лета.