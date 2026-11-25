Чи визнають українські дипломи в Європі

У країнах Європейського Союзу немає єдиної системи автоматичного визнання дипломів про вищу освіту. Кожна держава встановлює власні вимоги до підтвердження іноземних освітніх документів.

Україна є учасницею Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти. Це означає, що українські дипломи підлягають визнанню в країнах-учасницях, якщо між отриманою освітою та відповідною місцевою кваліфікацією немає суттєвих відмінностей.

При цьому варто розрізняти два види визнання:

академічне - для продовження навчання та підтвердження рівня освіти;

професійне - для отримання права працювати за певною спеціальністю.

Кому обов'язково потрібно підтверджувати диплом

Як зазначає Європейська комісія, процедура професійного визнання необхідна насамперед тим, хто планує працювати за регульованою професією.

До таких професій можуть належати:

лікарі;

стоматологи;

медичні сестри;

фармацевти;

акушери;

ветеринари;

архітектори;

вчителі;

адвокати.

Перелік регульованих професій відрізняється залежно від країни. Спеціальність, для якої в одній державі необхідно підтверджувати кваліфікацію, в іншій може не мати таких вимог.

Крім визнання освіти, від фахівця можуть вимагати підтвердження знання державної мови, складання професійного іспиту, проходження стажування або отримання дозволу на професійну діяльність.

Хто може працювати без підтвердження диплома

Якщо професія не належить до регульованих, проходити процедуру офіційного визнання професійної кваліфікації зазвичай не потрібно.

Це може стосуватися програмістів, дизайнерів, журналістів, маркетологів, менеджерів та представників інших спеціальностей.

У таких випадках роботодавець самостійно вирішує, чи відповідають освіта, професійний досвід і навички кандидата вимогам вакансії.

Іноді для працевлаштування достатньо надати український диплом та його переклад. Але роботодавець також може попросити документ, який підтверджує відповідність української освіти місцевому освітньому рівню.

Як підтвердити український диплом у Європі

Процедура залежить від країни перебування, але загальний алгоритм дій має такий вигляд.

Крок 1. Визначити мету підтвердження диплома

Насамперед потрібно з'ясувати, для чого необхідно визнавати освіту: працевлаштування, вступу до університету чи отримання права працювати за регульованою професією.

Крок 2. Перевірити вимоги країни

На офіційному порталі ENIC-NARIC можна знайти інформацію про установи, відповідальні за визнання іноземної освіти в різних країнах.

Якщо йдеться про регульовану професію, потрібно також звернутися до відповідного професійного органу.

Крок 3. Підготувати документи

Залежно від процедури можуть знадобитися:

паспорт;

оригінал диплома про освіту;

додаток до диплома з оцінками та переліком навчальних дисциплін;

переклад освітніх документів;

документ про зміну прізвища, якщо дані відрізняються;

документи про професійний досвід;

апостиль, якщо його вимагає відповідна установа.

Крок 4. Подати заяву

Залежно від країни та мети визнання документи подають до уповноваженої установи, закладу вищої освіти або професійного органу. У деяких країнах це можна зробити онлайн.

Крок 5. Дочекатися рішення

Після перевірки документів заявник може отримати підтвердження відповідності освіти, висновок про рівень кваліфікації або інформацію про додаткові вимоги, які необхідно виконати.

Коли потрібно перекладати диплом та ставити апостиль

Переклад українського диплома може знадобитися навіть тоді, коли проходити процедуру офіційного визнання освіти не потрібно.

Установа або роботодавець можуть вимагати переклад державною мовою країни перебування. У деяких випадках необхідно скористатися послугами присяжного перекладача.

Що стосується апостиля, він підтверджує справжність офіційного документа, але не засвідчує відповідність освіти стандартам іншої країни.\

Як перевірити український диплом у Польщі

Українці, які проживають у Польщі, можуть скористатися електронною системою KWALIFIKATOR, створеною Національним агентством академічного обміну (NAWA). Сервіс дозволяє перевірити, як конкретний вид українського диплома визнається у Польщі та які права він надає своєму власнику.

Якщо необхідно отримати індивідуальне офіційне роз'яснення щодо диплома, можна подати заяву через систему SYRENA.\

Якщо необхідна саме нострифікація диплома, її проводять уповноважені польські заклади вищої освіти.\

Скільки коштує підтвердження диплома та як довго чекати

За інформацією офіційного порталу ЄС Your Europe, процедура оцінювання іноземної освіти може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.Термін залежить від країни, мети підтвердження диплома та складності розгляду документів.

Вартість залежить від країни, установи та виду процедури. Окремо можуть виникнути витрати на переклад документів, засвідчення копій та складання професійних іспитів.

Перед поданням заяви рекомендують уточнити:

вартість процедури;

термін розгляду документів;

вид документа, який видадуть після перевірки;

можливість оскарження рішення.

Що робити, якщо український диплом втрачено

Українці, які втратили освітні документи під час війни або переїзду за кордон, можуть перевірити інформацію про них у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Також можна звернутися до навчального закладу, який видав диплом, щодо оформлення дубліката. перекалди на рос