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Полезное 18 августа 2026, 16:14

Не выбрасывайте овощи: метод "картотеки", который навсегда изменит ваш подход к продуктам

Женщина показала систему хранения, которая взорвала соцсети
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Как экономить на продуктах (фото: magnific)
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Покупка свежих продуктов с лучшими намерениями часто заканчивается разочарованием: овощи увядают, зелень портится, а остатки пищи улетают в мусорное ведро. Таким образом вы выбрасываете деньги на ветер.

Как хранить продукты, чтобы не выбрасывать их в помойку, рассказывает Styler со ссылкой на Mirror.

Секрет системы: "морозилка-картотека"

Большинство людей обвиняют в этом собственную неорганизованность или нехватку времени.

Однако экспертка по хранению продуктов Кейт Холл, регулярно выступающая на BBC, уверяет: проблема не у вас, а в том, как вы используете свою морозильную камеру.

Кейт разработала собственную систему, которая не требует идеальной планировки меню или изнурительного приготовления пищи на неделю. Ее главное правило – это использовать морозилку не просто как склад, а как удобную "картотеку", где все на виду.

Вместо того чтобы накапливать пластиковые контейнеры, которые занимают много места и скрывают свое содержимое, эксперт использует другой подход.

Основные принципы метода Кейт:

  • Четкая сортировка по ящикам. Каждая полка в морозильнике имеет свою категорию и соответствующую маркировку: выпечка, молочные продукты, остатки готовой пищи, фрукты, овощи, рыба и сырое мясо.
  • Пакеты вместо лотков. Продукты (например, зеленый лук, чеснок, петрушка, нарезанная морковь или томаты) хранятся в плоских герметичных зип-пакетах. Это экономит колоссальное количество пространства.
  • Обязательная маркировка. На каждом пакете указана дата заморозки и название продукта.
  • Вертикальное хранение. Пакеты складываются в ящики вертикально, подобно папкам в файловом кабинете. Это позволяет в секунду найти нужный ингредиент, не прерывая всю морозилку.

Реакция сети

Метод быстро стал вирусным в TikTok. Пользователи массово признают, что такой подход кардинально изменяет правила игры на кухне.

Один из комментаторов метко назвал эту систему картотекой для еды, а другие признаются, что такой уровень организации - это морозилка их мечты.

Даже те, кто привык готовить большими порциями, отметили, что сортировка ингредиентов в плоских пакетах делает процесс приготовления гораздо менее стрессовым, а главное полностью ликвидирует пищевые отходы и сохраняет семейный бюджет.

Хранение продуктов
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