Боги війни! Відео "відповіді" ЗСУ на атаки окупантів вразило мережу (відео)

В зоні ООС бійці ЗСУ дали бойовикам адекватну відповідь на обстріли
На Донбасі військові ЗСУ на Світлодарському напрямку ліквідували ворожі бойові машини піхоти (БМП), троє бойовиків загинули, а ще один отримав поранення. Про це повідомив у середу, 8 травня, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що удари були нанесені у відповідь на провокативні обстріл ворога, який в односторонньому порядку скасував режим припинення вогню.
"В результаті провокатавних обстрілу російсько-окупаційними військами підрозділів ОС на Світлодарському напрямку було прийнято рішення про адекватну відповідь противнику", - написав він.
Бійці ЗСУ знищили дві ворожі БМП на Світлодарському напрямку (фото: скріншот)
За даними розвідки, в результаті "відповіді" дві БМП бойовиків були знищені. Також противник отримав втрати в живій силі.
"Безповоротні втрати склали 3 людини, санітарні - одна особа", - розповів офіцер ЗСУ.
Також Штефан закликав вірити в укаринских воїнів.
"Вірте в ЗС України! Все буде Україна і перемога за нами!" - наголосив він.
Відео: YouTube / Анатолій Штірліц
У коментарях до відео користувачі мережі дякують українським військовим за щоденні подвиги на фронті та захоплюються їхньою майстерністю.
Як повідомлялося раніше, нещодавно у мережі показали відео, як на Донбасі в зоні проведення ООС снайпери ЗСУ ліквідували окупанта і поранили ще одного. Українські контрснайпери провели успішну операцію зі знешкодження противника в районі селища Катеринівка в Луганській області - в смузі відповідальності 54-ї окремої мехбригади.
Також ми писали про те, що на Донбасі бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" нанесли удар по позиціях бойовиків і знищили ворожі укріплення і об'єкти.
Нагадаємо, нещодавно на Донбасі військові з полку "Азов" ліквідували ворожу БМП-1 на Світлодарській дузі в селищі Доломітне, яку окупанти ховали біля житлових будинків.