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"Якщо виживу - піду медики": історія молодого бійця зворушила українців

STYLERВійна    20.11.2018 - 07:40

Відео: YouTube/5 канал)

Андрій Бідюк з Житомирської області розповів, як війна на Донбасі змінила його життя і привела в медицину.

"Якщо виживу - буду медиком", - таку обіцянку дав собі у зоні бойових дій Андрій.

Як йдеться в сюжеті "5 каналу", ще до початку війни хлопець поступив в медичний коледж, але його відрахували за неуспішність. Після цього підписав контракт з 30-ю механізованою бригадою. Служив більше року. Після демобілізації прийняв рішення стати дипломованим медиком і відновився в навчанні.

"Я від цих машин в радіусі 100 метрів лежав у ямі півтори години. Я собі все життя там розписав, і про Бога згадав, і почав молитися, і сказав собі: виживу - піду по медицині", - згадує Андрій.

&quot;Якщо виживу - піду медики&quot;: історія молодого бійця зворушила українців

&quot;Якщо виживу - піду медики&quot;: історія молодого бійця зворушила українцівСкріншот з відео

24-річний хлопець згадує 2014 рік на фронті. Спочатку в зоні АТО виконував обов'язки санітарного інструктора батареї. На фронті отримав осколкові поранення і контузію. Після боїв під Дебальцевим став начальником медичного пункту батальйону.

"Іноді вдавалося рятувати, і цивільним допомагав, і дітям, і дорослим, і літнім, і хлопцям-побратимам і навіть полоненим допомагав сепаратистам. Перед цим чотири наших хлопця потрапили в полон, треба було поміняти, я їх підліковував", - розповів він.

Після відновлення у навчанні, Бідюк став вчитися на відмінно. Він пройшов практику у місцевій поліклініці. Хоче рятувати людські життя, мріє працювати в реанімації.

&quot;Якщо виживу - піду медики&quot;: історія молодого бійця зворушила українців&quot;Якщо виживу - піду медики&quot;: історія молодого бійця зворушила українців

Скріншот з відео

"Він проявляє себе як активний студент, як майбутній хороший працівник. Якщо дитина хоче і має прагнення, то ми завжди допоможемо", - розповідає старша медсестра денного стаціонару міської поліклініки Інна Кваша.

&quot;Якщо виживу - піду медики&quot;: історія молодого бійця зворушила українців&quot;Якщо виживу - піду медики&quot;: історія молодого бійця зворушила українців

Скріншот з відео

До речі, у Андрія - чотири молодші сестри. Одна з яких за прикладом брата пішла до лав ЗСУ. Вже підписала контракт.

Раніше повідомлялося, що 24-річний ветеран війни, який є дворазовим чемпіоном "Ігор нескорених", повернувся на Донбас.

Нагадаємо, що нещодавно в мережі розповіли сильну історію про майора Олексія Рогожникова, який ось вже майже рік є командиром танкового батальйону ЗСУ.

Відео: РБК-Україна

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