"Если выживу - пойду в медики": история молодого бойца растрогала украинцев

Видео: (YouTube/5 канал)

Андрей Бидюк из Житомирской области рассказал, как война на Донбассе изменила его жизнь и привела в медицину.

"Если выживу - стану медиком", - такое обещание дал себе в зоне боевых действий Андрей.

Как говорится в сюжете "5 канала", еще до начала войны парень поступил в медицинский колледж, но из-за неуспеваемости его отчислили. После этого подписал контракт с 30-й механизированной бригадой. Служил больше года. После демобилизации принял решение стать дипломированным медиком и восстановился в учебе.

"Я от этих машин в радиусе 100 метров лежал в яме полтора часа. Я себе всю жизнь там расписал, и про Бога вспомнил, и молиться начал, и сказал себе: выживу - пойду по медицине", - вспоминает Андрей.

Скриншот из видео

24-летний парень вспоминает 2014 год на фронте. Сначала в зоне АТО исполнял обязанности санитарного инструктора батареи. На фронте получил осколочные ранения и контузию. После боев под Дебальцево стал начальником медицинского пункта батальона.

"Иногда и удавалось спасать, и гражданским помогал, и детям, и взрослым, и пожилым, и парням-побратимам и даже пленным сепаратистам помогал. Перед этим четыре наших парня попали в плен, надо было поменять, я их подлечивал", - рассказал он.

После восстановления в учебе, Бидюк стал учиться на отлично. Он прошел практику в местной поликлинике. Хочет спасать человеческие жизни, мечтает работать в реанимации.

Скриншот из видео

"Он себя проявляет, как активный студент и как будущий хороший работник. Если ребенок хочет и имеет стремления, то мы всегда поможем", - рассказывает старшая медсестра дневного стационара городской поликлиники Инна Кваша.

Скриншот из видео

Кстати, у Андрея - четыре младших сестры. Одна из которых по примеру брата пошла в ряды ВСУ. Уже подписала контракт.

Ранее сообщалось, что 24-летний ветеран войны, который является двукратным чемпионом "Игр непокоренных", вернулся на Донбасс.

Напомним, что недавно в сети рассказали сильную историю о майоре Алексее Рогожникове, который вот уже почти год является командиром танкового батальона ВСУ.

Видео: РБК-Украина