ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Найкращі у світі: в мережі показали черговий "страйк" по окупантах

STYLERВійна    15.04.2019 - 07:12
Найкращі у світі: в мережі показали черговий "страйк" по окупантах
Фото: колаж РБК-Україна

ЗСУ в зоні проведення ООС "дали по зубах" бойовикам

На Донбасі українські воїни завдали по позиціях окупантів потужний удар. У районі проведення операції Об'єднаних сил бійці окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" точним прямим попаданням протитанкової керованої ракети знищили бліндаж бойовиків. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

Також він опублікував в мережі відповідне відео.

"Плюшка ватрушкам або черговий "Страйк", - підписав він ролик.

Найкращі у світі: в мережі показали черговий &quot;страйк&quot; по окупантах

Фото: скріншот

Офіцер зазначив, що воїни цього батальйону "не перестають стріляти і знищувати російських окупантів та їх позиції".

Також офіцер закликав вірити у ЗС України.

Відео: YouTube / Анатолій Штірліц

У коментарях до відео користувачі мережі захоплюються майстерністю українських вояків і дякують нашим захисникам за їх щоденні подвиги на фронті.

  • Супер, наша армія найкраща в світі;
  • Як добре, ніяк не можу намилуватися!
  • Добре увійшло, як кажуть - абсолютно в "дірочку"!
  • Молодці! Велика і щира подяка!

Один з юзерів запитав у Штефана після перегляду ролика, чи це помилка камери або ракета дійсно летить зі зміною траєкторії, а потім все одно потрапляє в ціль? У відповідь офіцер уточнив, що "ракету веде оператор, так і є".

Як повідомлялося раніше, нещодавно у мережі з'явилося відео, як ЗСУ розгромили бліндаж окупантів на Ясинуватської розв'язки на Донбасі.

Також ми писали про те, що 11 квітня на Донбасі в районі проведення ООС українські воїни потужним відповіддю знищили дев'ять бойовиків, які 20 раз обстріляли позиції ЗСУ.

Додамо, що днями українські військові повернули частину нашої землі на Донбасі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони" і просунувся на кілометр вперед

У ЗСУ незабаром з'явиться нова нагорода: кому вручатимуть У Росії визнали міць української армії: пропагандисти збентежені
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Збройні сили УкраїниДонбасООС
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся