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Лучшие в мире: в сети показали очередной "страйк" по оккупантам

STYLERВойна    15.04.2019 - 07:12
Лучшие в мире: в сети показали очередной "страйк" по оккупантам
Фото: коллаж РБК-Украина

ВСУ в зоне проведения ООС "дали по зубам" боевикам

На Донбассе украинские воины нанесли по позициям оккупантов мощный удар. В районе проведения операции Объединенных сил бойцы отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" точным прямым попаданием противотанковой управляемой ракеты уничтожили блиндаж боевиков. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал в сети соответствующее видео.

"Плюшка ватрушкам или очередной "Страйк", - подписал он ролик.

Лучшие в мире: в сети показали очередной &quot;страйк&quot; по оккупантам

Фото: скриншот

Офицер подчеркнул, что воины этого батальона "не перестают стрелять и уничтожать российских оккупантов и их позиции".

Также офицер призвал верить в ВС Украины.

 Видео: YouTube / Анатолий Штирлиц

В комментариях к видео пользователи сети восхищаются мастерством украинских воинов и благодарят наших защитников за их ежедневные подвиги на фронте.

  • Супер, наша армия лучшая в мире;
  • Как хорошо, никак не могу налюбоваться!
  • Хорошо вошло, как говориться - совершенно в "дырочку"!
  • Молодцы! Большая и искренняя благодарность!

Один из юзеров спросил у Штефана после просмотра ролика, это ошибка камеры или ракета действительно летит с изменением траектории, а потом все равно попадает в цель? В ответ офицер уточнил, что "ракету ведет оператор, так и есть".

Как сообщалось ранее, недавно в сети появилось видео, как ВСУ разгромили блиндаж оккупантов на Ясиноватской развязке на Донбассе.

Также мы писали о том, что 11 апреля на Донбассе в районе проведения ООС украинские воины мощным ответом уничтожили девять боевиков, которые 20 раз обстреляли позиции ВСУ. 

Добавим, что на днях украинские военные вернули часть нашей земли на Донбассе. Одно из подразделений армии заняло большой кусок "серой зоны" и продвинулось на километр вперед

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