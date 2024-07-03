"Мы были рекрутами": документальный фильм об украинских героях вышел на Netflix

"Мы были рекрутами" стала одной из самых успешных документальных лент за всю историю Украины. Выйдя в национальный прокат 2 мая, за четыре недели фильм посетило более 32 000 зрителей, получив более 5,2 млн гривен кассового сбора. Этот результат – второй по бокс-офису для украинских документальных лент после "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, получившего кинопремию "Оскар".

В центре сюжета фильма – военнослужащий на позывной "Журналист", который вместо того, чтобы описывать исторические события для СМИ, решает стать их частью и присоединиться к решающей битве.

Зрители смогут услышать истории непосредственно от участников событий, поскольку актеры фильма – это настоящие военнослужащие бригады. Их рассказы расскажут нам больше, чем любые репортажи, помогая каждому зрителю понять значение подлинной отваги и самоотверженности.

"Эта работа для меня – это фильм-послание, фильм-мотивация и фильм-манифест будущим рекрутам, а также мировой аудитории, чтобы они могли понять, какие они – настоящие герои сегодняшних дней. В своих интервью наш герой раскрывает бойцов не только как профессиональных военных, а и как обычных людей, философов, просто ребят, имеющих мечты о семье и мирной жизни в мирной стране», – рассказывает Любомир Левицкий.

"Мы были рекрутами" – это не просто фильм. Это искренний и эмоциональный рассказ об обычных людях, ставших героями. Она освещает истории о мужестве, дружбе и самопожертвовании. Этот фильм – приглашение присоединиться к истории, борьбе за каждый день, за каждый момент жизни.

По словам Любомира Левицкого, "Мы были рекрутами" были сняты без привлечения государственных средств. Сопродюсером и меценатом фильма выступил президент благотворительного фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Фильм уже доступен для просмотра Netflix для зарегистрированных подписчиков и пользователей платформы.