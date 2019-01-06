"Ми повернемо все": бійці ЗСУ зворушливо привітали українців з Різдвом

Фото: Боєць АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бійці пообіцяли повернути окуповані території

Бійці ЗСУ вирішили записати яскраве відеозвернення до українців з нагоди прийдешнього Різдва. Відповідне відео було опубліковано на сторінці 40-ї артилерійської бригади ЗСУ Facebook.

Так, на опублікованих кадрах можна помітити не лише бійців ЗСУ, а й народного депутата Сергія Рудика.

"Ми повернемо все", - сказав він, після чого почав засівати.

При цьому кожен з бійців прочитав вірш, в якому згадали ситуацію з Кримом.

"Віджали Крим – і жабі мало. Захотілося їм ще. Донбас приперли, гади. Але отримали не те", - кажуть воїни.

Відео: бійці ЗСУ зворушливо привітали українців з Різдвом (facebook.com/40OAbrigade)

Як повідомлялося, раніше журналіст Денис Казанський опублікував фотографії, на яких зображений "місто привид" Чорнухине недалеко від Дебальцеве. Цей населений пункт з 2015 року контролюється бойовиками з угрупування "ЛНР" - на кадрах видно, у що перетворився селище.

Також ми писали про те, що не так давно в Інтернеті виклали протоколи допиту одіозного "козачого отамана" Сергія Косогорова (Узгір'я), який в 2014 році контролював місто Красний Луч у Луганській області.