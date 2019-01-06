"Мы вернем все": бойцы ВСУ трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Фото: Боец АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойцы пообещали вернуть оккупированные территории

Бойцы ВСУ решили записать яркое видеообращение к украинцам по случаю наступающего Рождества. Соответствующее видео опубликовано на странице 40-й артиллерийской бригады ВСУ в Facebook.

Так, на опубликованных кадрах можно заметить не только бойцов ВСУ, а и народного депутата Сергея Рудыка.

"Мы вернем все", - сказал он, после чего начал засевать.

При этом каждый из бойцов прочитал стих, в котором вспомнили ситуацию с Крымом.

"Отжали Крым – и жабе мало. Захотелось им еще. Донбасс приперли, гады. Но получили ведь не то", - говорят воины.

Видео: бойцы ВСУ трогательно поздравили украинцев с Рождеством (facebook.com/40OAbrigade)

Как сообщалось, ранее журналист Денис Казанский опубликовал фотографии, на которых показан "город призрак" Чернухино недалеко от Дебальцево. Этот населенный пункт с 2015 года контролируется боевиками из группировки "ЛНР" - на кадрах видно, во что теперь превратился поселок.

Также мы писали о том, что не так давно в Интернете выложили протоколы допроса одиозного "казачьего атамана" Сергея Косогорова (Косогора), который в 2014 году контролировал город Красный Луч в Луганской области.