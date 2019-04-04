Пройшов всю лінію фронту: у лікарні помер бойовий офіцер (фото)

Український військовий з позивним Говерла служив у 54-й окремій механізованій бригаді
У Харківській лікарні помер військовослужбовець ЗСУ, офіцер Олександр Болотенко з позивним Говерла. Трагедія сталася 2 квітня, повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації.
Капітан Болотенко був заступником командира 1 батальйону з тилу 54 окремої механізованої бригади. Відправився на Донбас на захист країни від окупантів добровольцем навесні 2015 року, передали в Пустомитівській РГА на сторінці в Facebook.
Олександр народився 15 липня 1978 року в селі Калинівка Іванівського району Одеської області. У 1984 році його сім'я переїхала на постійне місце проживання до села Басівка у Львівській області.
Після закінчення 1995 році Годовицької середньої школи він вступив на навчання до Одеського військового інституту Сухопутних військ. Потім служив у напрямку 6 років у Яворівський дивізії.
Зазначається, що в зону бойових дій на Донбасі у складі його роти половина бійців - вихідці з Донецької та Луганської областей.
Фото: Олександр Болотенко (loda.gov.ua)
Болотенко на фронті виконував бойові завдання у місті Золоте, Станиці Луганській, Луганському, Троїцькому, Попасній.
"Останні місяці служив у Попасній Луганської області, де і закінчив свою бойову славу. Олександр був на передовій і пройшов всю лінію фронту", - йдеться в повідомленні.
Вдома його чекали матір Ольга, батько Олександр і дочка Юлія.
У коментарях до повідомлення українці сумують про смерть офіцера на Донбасі і висловлюють співчуття його рідним і близьким:
Як повідомлялося раніше, 2 квітня на Донбасі в Авдіївці загинув 27-річний український воїн Роман Федоришин із позивним Федя, кавалер ордена "Лицарський Хрест добровольця".
Також ми писали про те, що 2 квітня на Донбасі в районі проведення ООС загинули двоє військових ЗСУ Яна Червона з позивним "Відьма" та Сергій Мілютін. Яна була не тільки полеметчицей бтальона "Донбас", але і известым волонтером і блогером. Будинки в Харкові на неї чекали двоє дітей.
Нагадаємо, що на фронті на Донбасі в зоні проведення ООС у березні 2019 року загинули десять українських військових.