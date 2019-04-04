Пройшов всю лінію фронту: у лікарні помер бойовий офіцер (фото)

У Харківській лікарні помер військовослужбовець ЗСУ, офіцер Олександр Болотенко з позивним Говерла. Трагедія сталася 2 квітня, повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Капітан Болотенко був заступником командира 1 батальйону з тилу 54 окремої механізованої бригади. Відправився на Донбас на захист країни від окупантів добровольцем навесні 2015 року, передали в Пустомитівській РГА на сторінці в Facebook.

Олександр народився 15 липня 1978 року в селі Калинівка Іванівського району Одеської області. У 1984 році його сім'я переїхала на постійне місце проживання до села Басівка у Львівській області.

Після закінчення 1995 році Годовицької середньої школи він вступив на навчання до Одеського військового інституту Сухопутних військ. Потім служив у напрямку 6 років у Яворівський дивізії.

Зазначається, що в зону бойових дій на Донбасі у складі його роти половина бійців - вихідці з Донецької та Луганської областей.

Фото: Олександр Болотенко (loda.gov.ua)

Болотенко на фронті виконував бойові завдання у місті Золоте, Станиці Луганській, Луганському, Троїцькому, Попасній.

"Останні місяці служив у Попасній Луганської області, де і закінчив свою бойову славу. Олександр був на передовій і пройшов всю лінію фронту", - йдеться в повідомленні.

Вдома його чекали матір Ольга, батько Олександр і дочка Юлія.

У коментарях до повідомлення українці сумують про смерть офіцера на Донбасі і висловлюють співчуття його рідним і близьким:

Друже Говерла, спочивай з миром, побратими завжди тебе пам'ятатимуть. Земля хай буде пухом і вічна пам'ять справжньому синові і героєві своєї країни;

Щирі співчуття рідним! Спасибі за сина! Герої не вмирають! Слава Україні!

Вічна пам'ять! Блаженний спокій! Нехай земля буде йому пухом! Співчуваю!

Непоправна втрата! Земля пухом

Мій чудовий учень, нехай земля тобі буде пухом...

Як повідомлялося раніше, 2 квітня на Донбасі в Авдіївці загинув 27-річний український воїн Роман Федоришин із позивним Федя, кавалер ордена "Лицарський Хрест добровольця".

Також ми писали про те, що 2 квітня на Донбасі в районі проведення ООС загинули двоє військових ЗСУ Яна Червона з позивним "Відьма" та Сергій Мілютін. Яна була не тільки полеметчицей бтальона "Донбас", але і известым волонтером і блогером. Будинки в Харкові на неї чекали двоє дітей.

Нагадаємо, що на фронті на Донбасі в зоні проведення ООС у березні 2019 року загинули десять українських військових.