Прошел всю линию фронта: в больнице умер боевой офицер (фото)

Украинский военный с позывным Говерла служил в 54-й отдельной механизированной бригаде
В Харьковской больнице умер военнослужащий ВСУ, офицер Александр Болотенко с позывным Говерла. Трагедия произошла 2 апреля, сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.
Капитан Болотенко был заместителем командира 1 батальона по тылу 54 отдельной механизированной бригады. Отправился на Донбасс на защиту страны от оккупантов добровольцем весной 2015 года, передали в Пустомытовской РГА на странице в Facebook.
Александр родился 15 июля 1978 года в селе Калиновка Ивановского района Одесской области. В 1984 году его семья переехала на постоянное место жительства в село Басовка во Львовской области.
После окончания в 1995 году Годовицкой средней школы он поступил на обучение в Одесский военный институт Сухопутных войск. Затем служил по направлению 6 лет в Яворивский дивизии.
Отмечается, что в зоне боевых действий на Донбассе в составе его роты половина бойцов - уроженцы Донецкой и Луганской областей.
Фото: Александр Болотенко (loda.gov.ua)
Болотенко на фронте выполнял боевые задачи в городе Золотое, Станице Луганской, Луганское, Троицкое, Попасная.
"Последние месяцы служил в Попасной Луганской области, где и закончил свою боевую славу. Александр был на передовой и прошел всю линию фронта", - говорится в сообщении.
Дома его ждали мать Ольга, отец Александ и дочь Юлия.
В комментариях к сообщению украинцы скорбят о смерти офицера на Донбассе и высказывают соболезнования его родным и близким:
Как сообщалось ранее, 2 апреля на Донбассе в Авдеевке погиб 27-летний украинский воин Роман Федоришин с позывным Федя, кавалер ордена "Рыцарский Крест добровольца".
Также мы писали о том, что 2 апреля на Донбассе в районе проведения ООС погибли двое военных ВСУ Яна Червоная с позывным "Ведьма" и Сергей Милютин. Яна была не только полеметчицей бтальона "Донбасс", но и известым волонтером и блогером. Дома в Харькове ее ждали двое детей.
Напомним, что на фронте на Донбассе в зоне проведения ООС в марте 2019 года погибли десять украинских военных.