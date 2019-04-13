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Був вірний українському народові: на Донбасі помер старший матрос ВМС

STYLERВійна    13.04.2019 - 11:37
Був вірний українському народові: на Донбасі помер старший матрос ВМС
Війна в Україні – помер старший матрос морської піхоти ВМС ЗСУ (ілюстративне фото: УНІАН)

Війна в Україні забрала життя ще одного молодого бійця

Війна в Україні забрала з життя старшого матроса ВМС ЗСУ Володимира Лисаковського. Він загинув захищаючи кордони нашої країни. Боєць помер в результаті обстрілу окупантів на Донбасі. Про це повідомляють на сторінці "Командування морської піхоти ВМС ЗСУ" у Facebook.

Морський піхотинець отримав поранення 11 квітня, коли бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Гранітне Донецької області.

"Більше доби за його життя боролися лікарі, проте смерть виявилася сильнішою. До останнього подиху Володимир залишався вірним українському народові, своїм бойовим побратимам, клятві морського піхотинця - бути відважним воїном, відданим захисником, щирим побратимом. Пам'ять про тебе житиме вічно, воїне!" - відзначили в ЗСУ.

Також на сторінці Володимира Лисаковського в Facebook під фотографіями друзі і бійці пишуть слова співчуття:

  • Земля тобі пухом!!!
  • Безмежна вдячність і світла пам'ять Вам, Воїне! Щирі співчуття Україні і родині Героя!
  • Дуже сумно. Найкращі хлопці йдуть.
  • Вічна пам'ять!
 

Війна в Україні – помер старший матрос морської піхоти ВМС ЗСУ (фото: facebook.com)

Нагадаємо, що раніше на Донбасі помер 24-річний український військовий Дмитро Кравченко з позивним "Пальчик". Він воював з самого початку війни і був бійцем 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр".

Раніше ми писали про те, що Путін може втрутитися в політичні події в Україні, і навіть піти на повномасштабну війну, якщо в Україні розпочнеться третій Майдан.

Ми також писали про те, що напередодні президентських виборів окупантам міцно дали по зубах: ЗСУ відбили атаки ДРГ противника.

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