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Был верен украинскому народу: на Донбассе умер старший матрос ВМС

STYLERВойна    13.04.2019 - 11:37
Был верен украинскому народу: на Донбассе умер старший матрос ВМС
Война в Украине – умер старший матрос морской пехоты ВМС ВСУ (иллюстративное фото: УНИАН)

Война в Украине унесла жизнь еще одного молодого бойца

Война в Украине унесла из жизни старшего матроса ВМС ВСУ Владимира Лисаковского. Он погиб защищая границы нашей страны. Боец скончался в результате обстрела оккупантов на Донбассе. Об этом сообщают на странице "Командование морской пехоты ВМС ВСУ" в Facebook.

Морской пехотинец получил ранения 11 апреля, когда боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Гранитное Донецкой области.

"Более суток за его жизнь боролись врачи, однако смерть оказалась сильнее. До последнего вздоха Владимир оставался верным украинскому народу, своим боевым собратьям, клятве морского пехотинца - быть отважным воином, преданным защитником, искренним собратом. Память о тебе будет жить вечно, воин!" - отметили в ВСУ.

Также на странице Владимира Лисаковского в Facebook под фотографиями друзья и собраться пишут слова соболезнования:

  • Земля тебе пухом!!!
  • Безмерная благодарность и светлая память Вам, Воин! Искренние соболезнования Украине и семье Героя!
  • Очень грустно. Лучшие ребята уходят.
  • Вечная память!
 

Война в Украине – умер старший матрос морской пехоты ВМС ВСУ (фото: facebook.com)

Напомним, что ранее на Донбассе умер 24-летний украинский военный Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик". Он воевал с самого начала войны и был бойцом 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр".

Ранее мы писали о том, что Путин может вмешаться в политические события в Украине, и даже пойти на полномасштабную войну, если в Украине начнется третий Майдан.

Мы также писали о том, что накануне президентских выборов оккупантам крепко дали по зубам: ВСУ отбили атаки ДРГ противника.

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