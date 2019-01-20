"Завжди перші": в мережі показали фото еліти ЗСУ

Колаж РБК-Україна (фото: Алла Бірюкова)

У мережі відзначили, що еліта ВСУ – прекрасна

Президент України Петро Порошенко опублікував ряд фотографій з українськими спецназівцями. У підписі до знімків він назвав їх елітою ВСУ, а в коментарях відзначили, що армія дійсно виглядає вражаючою. Фотографії опубліковані в Facebook президента України.

"Українські спецназівці – еліта Збройних Сил. Сильні, рішучі та професійні – справжні патріоти України! Ви – завжди перші, завжди там, де найважче, де потрібна відвага і стійкість, швидкість і рішучий натиск. Пишаюся нашими Силами спеціальних операцій!", — написав президент.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/petroporoshenko

Еліта Збройних Сил України (фото: Алла Бірюкова)

В коментарях оцінили міць сучасної армії, а також звернули увагу на те, що президент ходить без шапки.

"Немає на Вас, Петро Олексійович, мами... Що ж ви без шапки-то ходите?", "Яка стала сильна армія, прийде якийсь м*дак і знову взує в гумові тапки!", "Героям Слава, є нація, своя історія будемо боротися за світле майбутнє", "Вони прекрасні", — пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/petroporoshenko

Нагадаємо, що Порошенко заявив про те, що Україна відновить Донецький аеропорт.

Раніше ми писали, що на Донбасі в будинку знайшли двох загиблих військових ВСУ.

До речі, у ВСУ прозвітували про виконання плану підготовки за 2018 рік.

Відео: РБК-Україна