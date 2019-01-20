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"Всегда первые": в сети показали фото элиты ВСУ

STYLERВойна    20.01.2019 - 16:38
"Всегда первые": в сети показали фото элиты ВСУ
Коллаж РБК-Украина (фото: Алла Бирюкова)

В сети отметили, что элита ВСУ – прекрасна

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал ряд фотографий с украинскими спецназовцами. В подписи к снимкам он назвал их элитой ВСУ, а в комментариях отметили, что армия действительно выглядит впечатляющей. Фотографии опубликованы в Facebook президента Украины.

"Украинские спецназовцы – элита Вооруженных Сил. Сильные, решительные и профессиональные – настоящие патриоты Украины! Вы – всегда первые, всегда там, где труднее, где нужна отвага и стойкость, скорость и решительный натиск. Горжусь нашими Силами специальных операций!", — написал президент.

&quot;Всегда первые&quot;: в сети показали фото элиты ВСУ

Скриншот поста аккаунта facebook.com/petroporoshenko

 

Элита Вооруженных Сил Украины (фото: Алла Бирюкова)

В комментариях оценили мощь современной армии, а также обратили внимание на то, что президент ходит без шапки.

"Нет на Вас, Петр Алексеевич, мамы... Что ж вы без шапки-то ходите?", "Какая стала сильная армия, придет какой-то м*дак и опять обует в резиновые тапки!", "Героям Слава, есть нация, история своя будем бороться за светлое будущее", "Они прекрасны", — пишут в сети.

&quot;Всегда первые&quot;: в сети показали фото элиты ВСУ

&quot;Всегда первые&quot;: в сети показали фото элиты ВСУ

&quot;Всегда первые&quot;: в сети показали фото элиты ВСУ

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/petroporoshenko

Напомним, что Порошенко заявил о том, что Украина восстановит Донецкий аэропорт.

Ранее мы писали, что на Донбассе в доме нашли двоих погибших военных ВСУ.

К слову, в ВСУ отчитались о выполнении плана подготовки за 2018 год.

Видео: РБК-Украина

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